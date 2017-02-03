Кто сказал, что очки — это немодно? Селебрити доказывают обратное! Некоторые надевают их ради стильного образа, другие же – из-за плохого зрения. В большинстве случаев звезды выбирают контактные линзы, но когда решают дополнить образ очками, от них невозможно отвести глаз. Стильная деталь или же необходимость? Неважно: Woman.ru вспомнил 15 известных женщин, которые носят очки, и выглядят модно и сексуально.

1 2 3 ... 29 В отличие от многих звезд, которые гонятся за модой и носят очки без диоптрий, Алена Водонаева не раз признавалась, что у нее быстро падает зрение, и из-за этого ей даже приходится менять стекла в очках

«Ботаник», «очкарик» — все эти обидные прозвища остались в детстве. Сейчас очки — не только средство коррекции зрения, но и модный аксессуар. Героини нашей подборки используют свое плохое зрение себе во благо. Некоторые из них заключили контракты и стали лицами рекламных кампаний брендов очков, другие носят аксессуар на постоянной основе, а третьи надевают в повседневной жизни, а на красной дорожке предпочитают появляться в линзах.