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Главный мем этой недели — конечно, Ждун — существо, похожее и на тюленя, и на слона одновременно. Этот парень успел поучаствовать в доброй тысяче мемов, а жители Калининграда даже обнаружили скульптуру с ним у себя в городе. Что интересно, Ждун «родился» еще весной 2016 года (это фантазия голландской художницы на тему послушно ожидающего в очереди человека), но в Рунете прославился только на днях
Хотим поделиться с вами нашими находками, которые помогают взглянуть на наших постоянных героев по-новому, а заодно узнать массу любопытного и познавательного не только о звездах, но о жизни вообще. Об этом не напишут все журналы, газеты и порталы, но это точно стоит увидеть.
Платье Хадид понравилось, хочу такое.
Не думала, что в Питере в начале февраля уже трава зелёная
А ждун - это вообще прикол...