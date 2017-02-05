Несмотря на то, что Дженнифер Лопес всерьез заявляла, что недовольна своей фигурой , ее она демонстрирует при каждом удобном случае: на красных дорожках, в глянцевых фотосессиях и просто в повседневной жизни, публикуя в своем Instagram весьма откровенные снимки. Последнее фото звезды в очередной раз доказало, что ее тело совершенно и без какой-либо ретуши.

1 2 3 4 5 6 Кто-кто, а Джей Ло имеет право на подобные снимки: в 47 лет она находится в прекрасной форме!

8 февраля в Лас-Вегасе стартует новое шоу Дженнифер Лопес, которое обещает стать одним из самых грандиозных в карьере певицы. 47-летняя артистка активно готовится к предстоящему концерту и доводит до совершенства свое и без того идеальное тело.

4 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена в поднятой майке и слегка приспущенных спортивных штанах. «Мои разум и тело готовы к Вегасу», - гласил комментарий к фото.

Всего лишь за несколько часов этот снимок набрал более 800 000 «лайков» и свыше 16 000 комментариев — все, как один, полные восхищения.