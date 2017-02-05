8 февраля в Лас-Вегасе стартует новое шоу Дженнифер Лопес, которое обещает стать одним из самых грандиозных в карьере певицы. 47-летняя артистка активно готовится к предстоящему концерту и доводит до совершенства свое и без того идеальное тело.
4 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена в поднятой майке и слегка приспущенных спортивных штанах. «Мои разум и тело готовы к Вегасу», - гласил комментарий к фото.
Всего лишь за несколько часов этот снимок набрал более 800 000 «лайков» и свыше 16 000 комментариев — все, как один, полные восхищения.