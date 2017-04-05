Я практически никогда не рассказываю о своей личной жизни. И не потому, что нечем похвастаться или есть, что скрывать. Просто всегда хотела инстинктивно предохранить своих близких от любопытных глаз и жуткой, часто неадекватной, критики, которая обрушивается на «засвеченных» членов семьи. Это касается моего сына и интеллигентных родителей. А вот своих интимных друзей я не «светила» осознанно. И, что парадоксально, даже в таких контрастных случаях, как миллиардеры и альфонсы. А ведь их приходилось скрывать по разным и часто противоположным причинам. Первые относятся пренебрежительно к show-off, а ко вторым сам show-off относится слегка свысока.
Я не стану называть его имени, потому что оно очень высоко расположено в рейтинге миллиардеров, но поделюсь секретными подробностями о жизни с самыми богатыми людьми планеты.
В первый же день нашего знакомства он, на прогулке по центру Парижа, проходя мимо ювелирного магазина, затащил меня в него и купил колечко с бриллиантом в один карат. Это было неожиданно щедро в моей иерархии ценностей, но в его системе координат — легко. Как купить букет цветов. Потом я узнала, что если девушка понравилась, то миллиардеры легко дарят ей Бентли или бриллианты даже без всякой взаимности.
Можно лишь предположить, что если дама заупрямиться, богач просто повысит градус щедрости. Мне хоть и приятен был жест, но куда приятнее и даже лестно было общение с мудрейшим. Поэтому моя крепость легко и в восторге сдалась без боя. Приятно чувствовать себя дурочкой рядом с мудрым и крайне влиятельным мужчиной. К тому же только рядом с такими и возможен резкий личностный и интеллектуальный рост. А мой миллиардер оказался еще и хорош в постели. Так о чем тут еще мечтать?
Стоимость полета на частном самолете до Парижа — тысяч пятьдесят евро, а мой новый друг пользовался самолетом, как другие автомобилем: «Подбросить тебя до Праги? Купишь себе новый фарфоровый сервиз». Это были совсем новые ощущения для человека, ранее летавшего только рейсовыми самолетами. К тому же любезность стюардесс на частных бортах настолько резко контрастирует с манерами обычных бортпроводниц, что кажется, будто их специально зомбируют где-то в лагерях спецслужб.
А еще на частном самолете кормят вкусно. Даже в полетах на близкие расстояния. Завтраками по 200 евро. Это когда круассаны тают во рту, омлет подают с трюфелями, а хлеб с икрой. Так что не встречайтесь, девушки, с миллиардерами, жизнь с ними толстит.
Что самое парадоксальное, это то, что миллиардеры сами не пользуются львиной долей своих богатств, а их дворцами чаще наслаждаются персонал, члены семьи или любовницы. Я была любовницей. Мне сначала и в голову не приходило, что у моего может быть жена. Но он сразу же познакомил меня со своими детьми-студентами, и я поняла две вещи: у нас все серьезно и у них должна быть где-то родная мать. Задала вопрос. Мне объяснили, что развод миллиардера дело слишком дорогое, поэтому все договариваются и каждый живет своей жизнью, особенно тогда, когда отношения становятся скорее родственными, чем страстными. И я перестала беспокоиться и начала жить, как завещал Дейл Карнеги.
Сумочки Гермеса, Диора и Шанель, платья Эли Сааб, Веры Вонг и Ив-Сен-Лорана, туфельки Джимми Чу, Лубутена и Прада переполнили мою гардеробную. Не говоря уже об огромных бриллиантах, швейцарских часах, автомобилях и квартирах. И теперь, спустя годы, в своем новом доме, на целом этаже, выделенном под одежду и аксессуары, я иногда наталкиваюсь на ни разу не надетые новые туфли, купленные в ту пору, сдуваю с них пыль и с легкой ностальгией вспоминаю беспечные годы финансовой безмятежности. Ведь позже меня контрастным маятником жизни качнуло от миллиардера в кардинально другую жизнь — с альфонсом.
Многие из нас покупали помаду, автомобиль или квартиру. Но это ничто по сравнению с покупкой части планеты. Когда ты понимаешь, что у вас теперь не свой дом, а почти своя страна. Чувствуешь себя королем мира. Точнее, королевой.
А еще в жизни с миллиардером приятны знакомства с великими. От английского принца до знаменитого американского миллиардера, не говоря уже о российских политиках, звездах и известных бизнесменах. А еще (но об этом совсем не говорят) прикольно видеть, как деньги влияют на политику и наоборот. Но это уже не женская тема.
А у меня стыла кровь в жилах, когда я представляла, что ни в чем не повинного малыша ожидает вечный дамоклов меч киднеппинга. Даже любимая женщина миллиардера находится в зоне риска, но это поправимо, уйди она от него, а вот ребенок навсегда обрекается на телохранителей и вечную опасность быть украденным ради выкупа. Поэтому я ни за что не хотела жить в вечном страхе за самое дорогое существо.
Хотя ребенок от моего любимого миллиардера мог бы быть жутко умным. Если бы не пошел в меня. А мой хотел от меня детей и не позволял мне шутить о том, что вдруг умом пойдет не в него, а красотой не в меня.
Еще одной пикантной особенностью жизни с миллиардером является хроническая прослушка. Его слушают собственная служба безопасности, спецслужбы в родной стране, спецслужбы за границей, детективы конкурентов и прочие лейтенанты. Представляете, вы занимаетесь любовью, справляете нужду или чистите зубы, и все-все звуки становятся достоянием большого круга людей. Очень неуютное ощущение.
А мне нравилось самой зарабатывать свои копеечки, а не брать из тумбочки миллионы. Феминистка хренова. Но я бесконечно признательна и благодарна ему за любовь, подарки и знания. Я до сих пор его люблю как человека, и уважаю как мудрейшего бизнесмена. Но я же Лена Ленина, сама своя, а значит, я не могу быть придатком великого, а должна стать кем-то сама. Даже если я первая в стране не в уважаемом нефтяном бизнесе, а лишь в книжном рейтинге этого месяца или в таком гламурном деле как сеть из пары сотен маникюрных, со своей сетью франшиз студий маникюра Лены Лениной, это все-таки достижения.
Эххх, а у меня мечты еще круче
Красивая женщина, чтобы не говорили.
стиль повествования напомнил романы которые читают тетки в метро или дарью Донцову
Гермеса
Эрмэ вообще-то
Конечно, конечно, она сама его бросила, ага. И родила от бедного студента. Чтобы наверняка не бояться киднеппинга.
Вряд ли это фантазии, но зато многое объясняет, хотя бы вот этот пассаж об отношениях миллиардера с любовницей при наличии жены. "А мой хотел от меня детей и не позволял мне шутить о том, что вдруг умом пойдет не в него, а красотой не в меня". Значит, хотеть детей от любовницы вовсе не означает серьезные отношения (интересно было бы посмотреть на ту, которая была выбрана в жены). Где-то мы это уже видели... Ах, да! Тоже миллиардер, тоже французский, тоже (якобы) против 2 детей не возражал, а вот жениться даже при наличии байстрюков никак не хочет на своей любовнице, которую поселил на съемной квартирке, да и Бентли не дарит. Так, оплатил (со слов любовницы, разумеется) дешевенький перуанский ресторанчик на ее день рождения с меню в 24 евро и со средненькими отзывами о кулинарии. Лена Ленина смогла уйти гордо и достойно.
Понты. А эта тетя Ленина никогда не задумывалась, откуда у этого миллиардерамиллиарды? Только не надо про тяжелую работу.
была красивой в молодости и сейчас иногда хорошо выглядит на некоторых фотографиях, но почему так безвкусно одевается. как из 80х, я на 100 долларов могу одеться как на миллион. Откуда эта тяга к прическам, длинным ногтям, какие-то квадратные очки. Все это уже давно не модно и впрочем никогда не было, этот странный макияж. И что именно она делает в шоу-бизнесе? ведь не поет и не танцует. А ведь может быть красивой зрелой женщиной, ей бы только крутого стилиста. С ее то деньгами можно выглядеть безумно шикарно.
Ну и сказочница, чесслово!!!
А где теперь эти 2 острова, квартиры, которые миллиардер подарил Лениной?