Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. Ленина не перестает удивлять нас и вас своими неординарными идеями и остроумными размышлениями. На этот раз знаменитая блондинка решила нарушить собственное правило не делиться подробностями личной жизни, чтобы пролить свет на мечту многих девушек. Да, речь именно о романах с миллиардерами. Ведь в этом мире есть место не только дорогим украшениям и полетам на частных самолетах, но и некоторым неудобствам и даже опасностям, о которых не сразу догадываешься.

1 2 3 ... 15 Лена Ленина эксклюзивно для читательниц Woman.ru честно рассказала о жизни с миллиардером

Я практически никогда не рассказываю о своей личной жизни. И не потому, что нечем похвастаться или есть, что скрывать. Просто всегда хотела инстинктивно предохранить своих близких от любопытных глаз и жуткой, часто неадекватной, критики, которая обрушивается на «засвеченных» членов семьи. Это касается моего сына и интеллигентных родителей. А вот своих интимных друзей я не «светила» осознанно. И, что парадоксально, даже в таких контрастных случаях, как миллиардеры и альфонсы. А ведь их приходилось скрывать по разным и часто противоположным причинам. Первые относятся пренебрежительно к show-off, а ко вторым сам show-off относится слегка свысока.

Со своим самым любимым миллиардером я познакомилась в Париже. Я обедала в наикрутейшем пятизвездочном отеле города, в котором он и его друзья политики остановились на проживание.

Я не стану называть его имени, потому что оно очень высоко расположено в рейтинге миллиардеров, но поделюсь секретными подробностями о жизни с самыми богатыми людьми планеты.

В первый же день нашего знакомства он, на прогулке по центру Парижа, проходя мимо ювелирного магазина, затащил меня в него и купил колечко с бриллиантом в один карат. Это было неожиданно щедро в моей иерархии ценностей, но в его системе координат — легко. Как купить букет цветов. Потом я узнала, что если девушка понравилась, то миллиардеры легко дарят ей Бентли или бриллианты даже без всякой взаимности.

И не было в этом жесте ничего от вульгарного подкупа, хотя, конечно, и это я сейчас понимаю, такой щедрый жест всегда является гарантией благосклонности дамы.

Можно лишь предположить, что если дама заупрямиться, богач просто повысит градус щедрости. Мне хоть и приятен был жест, но куда приятнее и даже лестно было общение с мудрейшим. Поэтому моя крепость легко и в восторге сдалась без боя. Приятно чувствовать себя дурочкой рядом с мудрым и крайне влиятельным мужчиной. К тому же только рядом с такими и возможен резкий личностный и интеллектуальный рост. А мой миллиардер оказался еще и хорош в постели. Так о чем тут еще мечтать?

И я в восторге впитывала новый образ жизни и мыслей. И начала летать частными самолетами, жить в лучших пятизвездочных отелях и обедать в гастрономических ресторанах.

Стоимость полета на частном самолете до Парижа — тысяч пятьдесят евро, а мой новый друг пользовался самолетом, как другие автомобилем: «Подбросить тебя до Праги? Купишь себе новый фарфоровый сервиз». Это были совсем новые ощущения для человека, ранее летавшего только рейсовыми самолетами. К тому же любезность стюардесс на частных бортах настолько резко контрастирует с манерами обычных бортпроводниц, что кажется, будто их специально зомбируют где-то в лагерях спецслужб.

На частном самолете даже досмотр и контроль документов осуществляется не так, как обычно — не вы стоите в очереди, а к вам, сидящей в кресле в вип-зоне, подходят необыкновенно вежливые пограничники или таможенники и очень вежливо с вами разговаривают, как бы извиняясь за доставленные хлопоты по доставанию паспорта из сумочки.

А еще на частном самолете кормят вкусно. Даже в полетах на близкие расстояния. Завтраками по 200 евро. Это когда круассаны тают во рту, омлет подают с трюфелями, а хлеб с икрой. Так что не встречайтесь, девушки, с миллиардерами, жизнь с ними толстит.

Что самое парадоксальное, это то, что миллиардеры сами не пользуются львиной долей своих богатств, а их дворцами чаще наслаждаются персонал, члены семьи или любовницы. Я была любовницей. Мне сначала и в голову не приходило, что у моего может быть жена. Но он сразу же познакомил меня со своими детьми-студентами, и я поняла две вещи: у нас все серьезно и у них должна быть где-то родная мать. Задала вопрос. Мне объяснили, что развод миллиардера дело слишком дорогое, поэтому все договариваются и каждый живет своей жизнью, особенно тогда, когда отношения становятся скорее родственными, чем страстными. И я перестала беспокоиться и начала жить, как завещал Дейл Карнеги.

Трудно передать ощущение неограниченности финансового бюджета. Когда не думаешь, где и как заработать, а деньги всегда лежат в тумбочке, и кажется, что она бездонна.

Сумочки Гермеса, Диора и Шанель, платья Эли Сааб, Веры Вонг и Ив-Сен-Лорана, туфельки Джимми Чу, Лубутена и Прада переполнили мою гардеробную. Не говоря уже об огромных бриллиантах, швейцарских часах, автомобилях и квартирах. И теперь, спустя годы, в своем новом доме, на целом этаже, выделенном под одежду и аксессуары, я иногда наталкиваюсь на ни разу не надетые новые туфли, купленные в ту пору, сдуваю с них пыль и с легкой ностальгией вспоминаю беспечные годы финансовой безмятежности. Ведь позже меня контрастным маятником жизни качнуло от миллиардера в кардинально другую жизнь — с альфонсом.

Помню еще одно необычное для большинства людей ощущение — покупка острова. Мой купил сразу два, оптом, так сказать.

Многие из нас покупали помаду, автомобиль или квартиру. Но это ничто по сравнению с покупкой части планеты. Когда ты понимаешь, что у вас теперь не свой дом, а почти своя страна. Чувствуешь себя королем мира. Точнее, королевой.

А еще в жизни с миллиардером приятны знакомства с великими. От английского принца до знаменитого американского миллиардера, не говоря уже о российских политиках, звездах и известных бизнесменах. А еще (но об этом совсем не говорят) прикольно видеть, как деньги влияют на политику и наоборот. Но это уже не женская тема.

Женской была забота не родить от него. Большинство красавиц, мечтающих обеспечить себя на всю жизнь, родив ребенка от миллиардера, не поймут меня.

А у меня стыла кровь в жилах, когда я представляла, что ни в чем не повинного малыша ожидает вечный дамоклов меч киднеппинга. Даже любимая женщина миллиардера находится в зоне риска, но это поправимо, уйди она от него, а вот ребенок навсегда обрекается на телохранителей и вечную опасность быть украденным ради выкупа. Поэтому я ни за что не хотела жить в вечном страхе за самое дорогое существо.

У меня была настоящая «киднеппингофобия». И я рада тому, в чем опять рискую остаться непонятой, что сына своего родила от простого, хоть и красивого и умного, но студента.

Хотя ребенок от моего любимого миллиардера мог бы быть жутко умным. Если бы не пошел в меня. А мой хотел от меня детей и не позволял мне шутить о том, что вдруг умом пойдет не в него, а красотой не в меня.

Еще одной пикантной особенностью жизни с миллиардером является хроническая прослушка. Его слушают собственная служба безопасности, спецслужбы в родной стране, спецслужбы за границей, детективы конкурентов и прочие лейтенанты. Представляете, вы занимаетесь любовью, справляете нужду или чистите зубы, и все-все звуки становятся достоянием большого круга людей. Очень неуютное ощущение.

Мы прожили вместе три года и остались, как мудрые люди, ведь и я многому научилась, друзьями. Он, правда, считает, что я его бросила, я же считаю, что я вынуждена была уйти, потому что он не хотел, чтобы я работала в презираемом шоу-бизнесе.

А мне нравилось самой зарабатывать свои копеечки, а не брать из тумбочки миллионы. Феминистка хренова. Но я бесконечно признательна и благодарна ему за любовь, подарки и знания. Я до сих пор его люблю как человека, и уважаю как мудрейшего бизнесмена. Но я же Лена Ленина, сама своя, а значит, я не могу быть придатком великого, а должна стать кем-то сама. Даже если я первая в стране не в уважаемом нефтяном бизнесе, а лишь в книжном рейтинге этого месяца или в таком гламурном деле как сеть из пары сотен маникюрных, со своей сетью франшиз студий маникюра Лены Лениной, это все-таки достижения.