20-летняя супермодель Белла Хадид стала героиней нового номера журнала Porter. В откровенном интервью изданию звезда рассказала о своем происхождении, вероисповедании и отношении к миграционной политике Дональда Трампа.

1 2 3 ... 13 Белла Хадид стала героиней обложки нового номера журнала Porter

Беллу Хадид сложно отнести к главным скромницам fashion-индустрии. Знаменитая манекенщица регулярно прогуливается по подиуму в провокационных нарядах и принимает участие в откровенных фотосессиях. Однако мало кто знает, что Белла исповедует ислам. Об этом и многом другом супермодель рассказала в недавнем интервью журналу Porter.

«Отец всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка», — рассказала звезда.

Кроме того, в разговоре с журналистами Белла призналась, что недавний указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну сирийским беженцам напрямую коснулся и ее семьи. Отец модели, палестинский миллионер Мохаммед Хадид, некоторое время жил в Сирии, а затем переехал в США. В чужой стране он испытал на себе все проблемы беженцев, поэтому для него нынешняя ситуация кажется абсолютно чудовищной.