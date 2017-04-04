Беллу Хадид сложно отнести к главным скромницам fashion-индустрии. Знаменитая манекенщица регулярно прогуливается по подиуму в провокационных нарядах и принимает участие в откровенных фотосессиях. Однако мало кто знает, что Белла исповедует ислам. Об этом и многом другом супермодель рассказала в недавнем интервью журналу Porter.
Кроме того, в разговоре с журналистами Белла призналась, что недавний указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну сирийским беженцам напрямую коснулся и ее семьи. Отец модели, палестинский миллионер Мохаммед Хадид, некоторое время жил в Сирии, а затем переехал в США. В чужой стране он испытал на себе все проблемы беженцев, поэтому для него нынешняя ситуация кажется абсолютно чудовищной.
я не очень понимаю, а мусульманкам оголяться до топлес публично позволено, с этим все ок?
Палестинский миллионер переехал в США. Очень сомневаюсь, что у него были проблемы, как у беженцев из Сирии. Все слова Беллы очень наиграны, особенно про религию. Она в повседневной жизни очень часто оголяется, а не только для съёмок.
лицемерие во всем - очень характерно
Либо ты мусульманка либо ты снимаешься топлесс - третьего не дано
Ни один отец - религиозный мусульманин никогда не позволит дочери так оголяться.
Ни один отец - религиозный мусульманин никогда не позволит дочери так оголяться.
Либо ты мусульманка либо ты снимаешься топлесс - третьего не дано
Когда отец видит цифры которые за это платят он невольно готов на все
Если ты готов на все ради денег, то странно называть себя религиозными людьми. Как минимум, мусульманами, тогда это уже другая религия - культ денег) Что за мода сейчас, лишь бы кем назваться, только не признаться, что атеист.
Красавица!