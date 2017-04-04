Публикация первого снимка Мелании Трамп в новом статусе наделала много шума. 46-летнюю супругу американского президента обвинили в злоупотреблении фотошопом и демонстрации роскошных украшений.

1 2 3 ... 15 Белый дом опубликовал первый официальный портрет Мелании Трамп

3 апреля Белый дом опубликовал первый официальный портрет Мелании Трамп. Жена американского лидера пользуется большим успехом у населения, однако ее новая фотография пришлась не по душе даже самым преданным поклонникам. Пользователей Сети возмутило желание первой леди «омолодиться» за счет использования фоторедактора.

«Наконец-то Белый дом сохранил бюджетные деньги, решив не нанимать талантливого фоторедактора для работы над официальным портретом Мелании Трамп», — иронизируют пользователи Сети.

Обсуждению подверглось не только лицо супруги президента, но и ее украшения. На снимке также можно рассмотреть шикарное кольцо с 13-каратным изумрудом стоимостью около $1,5 миллионов. Большая часть интернет-пользователей осудила Меланию за демонстрацию излишне роскошного образа жизни. Но почему общественность обратила внимание на этот аксессуар только сейчас? Ведь его сербской модели подарил на тот момент будущий муж в 2004-м году, когда решился предложить руку и сердце. И первая леди носит украшение не снимая уже более десяти лет.