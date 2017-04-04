3 апреля Белый дом опубликовал первый официальный портрет Мелании Трамп. Жена американского лидера пользуется большим успехом у населения, однако ее новая фотография пришлась не по душе даже самым преданным поклонникам. Пользователей Сети возмутило желание первой леди «омолодиться» за счет использования фоторедактора.
Обсуждению подверглось не только лицо супруги президента, но и ее украшения. На снимке также можно рассмотреть шикарное кольцо с 13-каратным изумрудом стоимостью около $1,5 миллионов. Большая часть интернет-пользователей осудила Меланию за демонстрацию излишне роскошного образа жизни. Но почему общественность обратила внимание на этот аксессуар только сейчас? Ведь его сербской модели подарил на тот момент будущий муж в 2004-м году, когда решился предложить руку и сердце. И первая леди носит украшение не снимая уже более десяти лет.
Красивая, шикарная меланья. Из за чего шум гам? У них президент даже от зарплаты отказался.
с фотошопом ту мач, конечно! ну а разве кто-то раньше сомневался, что у нее есть эти кольца? это же не из бюджета сша куплено, не понимаю в чем проблема...
может фотошоп и не идеален, но само фото очень лаконичное, мне лично ее кольцо в глаза не бросилось, тем более чего прятать, не на бюджетные деньги куплено. По крайней мере на Меланию приятно смотреть, это не миссис Очеретной любоваться))
Очередные бредовые придирки! То костюм дорогой, то кольцо с бриллиантом. Как будто никто не знал что она жена миллиардера)к чему это ханжество?
Она прекрасна. Думаю, тех кому она нравится больше, чем критиков.
Красивая, шикарная меланья. Из за чего шум гам? У них президент даже от зарплаты отказался.
А портрет красивый получился!
Суперская роскошная леди!
У Грейс Келли было подобное, даже побольше, только Трамп на заработанные деньги купил, а Ренье на деньги налогоплательщиков, тем неменее подданные Монако обажали свою Грейс. Лицемеры все эти нападки на Трампа и его семью - проделки продувших демократов, никак не смирятся. А если бы выиграла Клинтон и Трамп бы такое делал, так бы возмущались. Проигрывать надо уметь.
А мне ее лицо не нравится (полетели тапки?). На мой вкус, кроме шикарной шевелюры, больше глаз ничего не притягивает. Нееет, конечно, она ухоженая и холеная, однако черты лица холодные, не симпатичные, немного хищные. Глаза напоминают глаза Сары Дж. Паркер - маленькие щелочки, суженые еще больше подводкой. Ну, вот такое мое мнение.