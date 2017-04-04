31-летняя Анна Калашникова не так давно сделала повторную операцию по увеличению груди. Результатом преображения актриса осталась довольна и теперь при любой удобной возможности демонстрирует свои новые формы. Однако многие фанаты считают, что бюст Калашниковой стал выглядеть совсем неестественно.

В начале февраля Анна Калашникова решилась на маммопластику, так как считала, что после рождения ребенка ее бюст потерял былую упругость. Новую грудь четвертого размера актриса подчеркивает откровенными нарядами. 3 апреля Анна бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина опубликовала в Инстаграме кадры из фотосессии.

Для съемок Анна выбрала бежевое платье с глубоким декольте. Однако некоторые пользователи Сети не оценили снимки Калашниковой и отметили, что теперь грудь звезды смотрится слишком большой.

«Грудь почти у шеи... Фотошоп что ли неудачный?», «Грудь живет сама по себе, неестественно выглядит», «По мне так не очень на таком хрупком теле», — подобные комментарии можно найти под свежими фотографиями Анны.