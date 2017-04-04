В начале февраля Анна Калашникова решилась на маммопластику, так как считала, что после рождения ребенка ее бюст потерял былую упругость. Новую грудь четвертого размера актриса подчеркивает откровенными нарядами. 3 апреля Анна бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина опубликовала в Инстаграме кадры из фотосессии.
«Грудь почти у шеи... Фотошоп что ли неудачный?», «Грудь живет сама по себе, неестественно выглядит», «По мне так не очень на таком хрупком теле», — подобные комментарии можно найти под свежими фотографиями Анны.
вроде внешность неплохая но смотреть на нее неприятно
Девочки, любят не за титьки, попки, ножки ! Не за них. Не тратьте деньги на эту шелуху. Лучше получите РЕАЛЬНОЕ образование и путешествуйте по миру. Не по крутым отелям, а по миру.
Вроде четверка на такой худой фигуре,но выглядит как то не преувеличено.Или это она фотошопом "пригладила"?
Грудь реально высоко как-то . ненатурально смотрится. Да и никакая грудь не поможет стать счастливее в личной жизни. На такие арбузы и контингент мужчин свой, которого одной грудью не удержишь
Интересно, кажется девушка недавно родила. О ребенке и счастливом материнстве не слова
вот ведь взялись чем хвастаться....сразу бы уж ценники вешали.....
Третье фото только в + се,остальное доска доской !
Представляю, как через 500 лет археологи найдут нынешних красоток - скелет с титьками и губами! )))))))))))
Представляю, как через 500 лет археологи найдут нынешних красоток - скелет с титьками и губами! )))))))))))
Блин людям хлеб не на что покупать. Они грудь увеличивают. лучше бы добрые дела делали