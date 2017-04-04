Ольга Крутая не первый год живет в США. Игорь Яковлевич уже давно перевез свою музу вместе с дочерьми в роскошный особняк в Майами. В шикарных апартаментах на «острове миллионеров» жена маэстро является хранительницей очага и по сей день. Вместе с мамой за границей проживают и дочери известного композитора.
На днях Крутая решила порадовать поклонников и разместила на своей странице фото младшей дочери Александры. На снимке девушка запечатлена в компании знаменитого папы. Кадр был сделан в британской Ангилье, где сейчас отдыхает семья композитора. Фолловеры отметили, как быстро выросла Саша, и сошлись во мнении, что девочка стала настоящей красавицей.
О боже! Майами это не остров!
Ольга очень очень красивая и породистая женщина
И Вика у неё получилась красоткой
Почему все наши звезды живут за границей? Деньжиши зарабатывают в России, а тратят не на родине, зачем нам, вообще, про них рассказывают???
Почему все наши звезды живут за границей? Деньжиши зарабатывают в России, а тратят не на родине, зачем нам, вообще, про них рассказывают???
А вы уверены, что "красавица" дочь, красавица?
О боже! Майами это не остров!
А где красавица?
Жена красивая, дочь жены Вика красивая, но младшая на большого любителя
Игорь Яковлевич,здоровья вам!
Что у него со здоровьем на данный момент? Насчет второй дочери - удивлена. Вроде как много писали, что имеется одна только дочь, приёмная, - Виктория. Оказывается, вторую зачем-то прятали от всех.