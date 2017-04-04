В семье Ольги и Игоря Крутых не принято с раннего возраста приобщать детей к славе. Наследники пары не имеют аккаунтов в социальных сетях, поэтому за их жизнью мы можем наблюдать только по редким кадрам в Instagram звездной мамы.

1 2 3 ... 15 Ольга Крутая поделилась снимком подросшей дочери Александры

Ольга Крутая не первый год живет в США. Игорь Яковлевич уже давно перевез свою музу вместе с дочерьми в роскошный особняк в Майами. В шикарных апартаментах на «острове миллионеров» жена маэстро является хранительницей очага и по сей день. Вместе с мамой за границей проживают и дочери известного композитора.

О жизни девочек известно не так много: только то, что рассказывает о них звездная мама. Ольга нечасто говорит с подписчиками о личном и еще реже публикует трогательные семейные снимки. Тем ценнее, когда такие кадры все же появляются в Instagram звезды.

На днях Крутая решила порадовать поклонников и разместила на своей странице фото младшей дочери Александры. На снимке девушка запечатлена в компании знаменитого папы. Кадр был сделан в британской Ангилье, где сейчас отдыхает семья композитора. Фолловеры отметили, как быстро выросла Саша, и сошлись во мнении, что девочка стала настоящей красавицей.