Вот уже на протяжении нескольких лет Кэти Холмс успешно водит своих поклонников за нос. Актриса тщательно оберегает личную жизнь от вмешательства прессы, и категорически отрицает наличие возлюбленного.

1 2 3 ... 15 Кэти Холмс и Джейми Фокса сфотографировали на свидании

Вчера вечером в Сети появились совместные снимки Кэти Холмс и американского актера Джейми Фокса. Парочку запечатлел на свидании случайный посетитель одного из ресторанов Нью-Йорка. В том, что на снимках изображены всемирно известные актеры, сомневаться не приходится: лицо Кэти без труда можно рассмотреть на фото, а вот Джейми можно идентифицировать по элегантной белой шляпе, снимок в которой он по неосторожности опубликовал в социальных сетях в тот же день.

«Посмотрите-ка, кого я увидел на воскресном свидании. Так много слухов было о них, но до этого момента мне еще никогда не приходилось видеть их вместе», — написал удачливый папарацци.

По словам очевидцев, встреча знаменитостей мало напоминала дружеские посиделки. Кэти и Джейми пили вино и открыто флиртовали друг с другом. Чуть позже информацию о звездном романе изданию E! Online подтвердили и друзья пары.