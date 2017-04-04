Вчера вечером в Сети появились совместные снимки Кэти Холмс и американского актера Джейми Фокса. Парочку запечатлел на свидании случайный посетитель одного из ресторанов Нью-Йорка. В том, что на снимках изображены всемирно известные актеры, сомневаться не приходится: лицо Кэти без труда можно рассмотреть на фото, а вот Джейми можно идентифицировать по элегантной белой шляпе, снимок в которой он по неосторожности опубликовал в социальных сетях в тот же день.
По словам очевидцев, встреча знаменитостей мало напоминала дружеские посиделки. Кэти и Джейми пили вино и открыто флиртовали друг с другом. Чуть позже информацию о звездном романе изданию E! Online подтвердили и друзья пары.
Я помню раньше все гадали, на кого похожа Сури. Теперь сомнений нет, что на папу.
По моему, зря она выходила за Тома Круза, он ей попортил и карьеру и личную жизнь!
По моему, зря она выходила за Тома Круза, он ей попортил и карьеру и личную жизнь!
Вот так вот-был лучшим другом и увёл жену из под носа!
Ранее писали, что они помолвлены, а тут бац и застукали на свидании))