Не так давно Виктория Боня шокировала подписчиков новостью о расставании с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Телеведущая попросила фанатов уважать ее выбор и не задавать лишних вопросов о личной жизни. После публикации в Инстаграме звезды фотографии загадочного молодого человека, вопросы напрашиваются сами собой.

В последнее время Виктория Боня не балует поклонников трогательными семейными снимками. В микроблоге звезды все чаще можно встретить кадры с модных фотоссессий, сопровожденные загадочными романтическими комментариями. О том, как обстоят дела у Вики на личном фронте, поклонники могут только догадываться.

Впрочем, некоторые намеки Боня все же дала. Сегодня знаменитая блондинка выложила в своем профиле фотографию симпатичного молодого человека. Темноволосого красавчика зовут Аллен. И, судя по всему, с Викторией у него все серьезно.

Ранее этот же молодой человек фигурировал в видеотрансляции Бони. В разговоре с подругами она кокетливо поинтересовалась, пришло ли время показать своего нового избранника. Под одобрительные возгласы девушек телеведущая на некоторое время перевела камену на Аллена и, для большей убедительности, даже обняла бойфренда.

Не скрывает свои отношения со звездой и сам Аллен. На его странице в социальной сети недавно появился совместный снимок с Викторией. Сердечко в комментарии к публикации к публикации говорит о его чувствах красноречивее любых слов.