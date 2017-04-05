В последнее время Виктория Боня не балует поклонников трогательными семейными снимками. В микроблоге звезды все чаще можно встретить кадры с модных фотоссессий, сопровожденные загадочными романтическими комментариями. О том, как обстоят дела у Вики на личном фронте, поклонники могут только догадываться.
Ранее этот же молодой человек фигурировал в видеотрансляции Бони. В разговоре с подругами она кокетливо поинтересовалась, пришло ли время показать своего нового избранника. Под одобрительные возгласы девушек телеведущая на некоторое время перевела камену на Аллена и, для большей убедительности, даже обняла бойфренда.
Не скрывает свои отношения со звездой и сам Аллен. На его странице в социальной сети недавно появился совместный снимок с Викторией. Сердечко в комментарии к публикации к публикации говорит о его чувствах красноречивее любых слов.
Красавчик! Счастья Вике!
классный мужик
С Алексом больше лоска было, хотя он мне тоже не нравился )))
Глаза не влюбленные. Это отношения для нас, а не дня нее. Пофоткаются и разойдутся.
Хорошенький. Счастья Виктории!!
похож на альфонса...
Как мама с сыном смотрятся.
С каждым днем катится все вниз. Из аристократки в яму. Жаль. Видимо, она перегарела и разояаровалась, махнула рукой. Другая бы все равно продолжала себя дерзать с высоко поднятой головой, а тут жалось вызывает ее новая жизнь после Алекса. Лучше бы вернулась в Россию работать телеведущей,чем щас живет непонятно с кем общаясь.
Как мама с сыном смотрятся.
Да, похож на бойфренда Спирс. Виктория никогда бы не выбрала себе в спутники такого. Ей просто цвет волос не идет, он ее старит, вот когда окрасится обратно, быстро станет моложе.