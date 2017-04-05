Свежее селфи в Инстаграме Юлии Началовой вызвало целую бурю возмущения у фанатов. Поклонники обвинили звезду в злоупотреблении фотошопом и попросили не прятать натуральную красоту за возможностями фоторедактора.
К слову, это не первый случай, когда Юлию Началову уличали в чрезмерной редактуре снимков. На некоторых фото артистку действительно с трудом можно узнать. Впрочем, саму Юлию мало волнует, что о ней думают окружающие. Она не вступает в диалог с хейтерами и ведет страничку так, как ей нравится.
видимо, она себя не любит, раз так фотошопит
Это же Элизабет Хёрли вылитая!!
Это же Элизабет Хёрли вылитая!!
Это же Элизабет Хёрли вылитая!!
На первом фото спутала с Лиз Хёрли. Видела вживую в прошлом году Юлю, зрелище не очень. Как-то постарела что ли. Нет в ней свежести, лёгкости.
Я сначала подумала что это Рита Митрофанова, тьфу