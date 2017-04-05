Юлия Началова принадлежит к числу звезд, которые уделяют огромное внимание уходу за собой. Обладая прекрасными природными данными, певица неустанно стремится к совершенству. Однако часто погоня за идеалом играет с Юлией злую шутку.





Свежее селфи в Инстаграме Юлии Началовой вызвало целую бурю возмущения у фанатов. Поклонники обвинили звезду в злоупотреблении фотошопом и попросили не прятать натуральную красоту за возможностями фоторедактора.

«Ну зачем вы так фотошопитесь?? Ведь заметно не натуральное лицо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru) «Юленька, перестаньте портить себя фоторедакторами. Вы и так красавица!» — отметили в комментариях пользователи социальной сети.

К слову, это не первый случай, когда Юлию Началову уличали в чрезмерной редактуре снимков. На некоторых фото артистку действительно с трудом можно узнать. Впрочем, саму Юлию мало волнует, что о ней думают окружающие. Она не вступает в диалог с хейтерами и ведет страничку так, как ей нравится.