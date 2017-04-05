Недавно Сеть взорвали снимки 29-летней девушки по имени Кейт Урбанска. Ей удалось доказать всему миру, что для того, чтобы выглядеть по-королевски не обязательно тратить состояние на роскошные наряды. Кейт удалось повторить несколько самых ярких образов супруги британского принца Уильяма, потратив на это не более £7 тысяч.
По словам Урбанской, одежду как у Кейт Миддлтон она заказывает на Ebay, укладку делает при помощи обычных недорогих стайлеров, а для создания идеального мейка использует обычную косметику масс-маркета. Девушка уже давно стала звездой Инстаграма. Если ее популярность продолжит расти такими же темпами, то вполне вероятно, что совсем скоро на Кейт обратит внимание и ее кумир.
странновато все же)
классная и милая девчонка! жаль, не дотягивает рост) это ж надо так любить мидлтон)
Они даже тезки ))
Мидлтон - статная, и вещи, казалось бы, одинаковые смотрятся на двух девушках совершенно по-разному. У Кейт Мидлтон есть та самая королевская осанка. Кейт украшает вещи, а не они ее.
Девочка умница, берет пример с достойного человека.
Не все образы идут ей
Часть образов не подходит поклоннице из-за комплекции: Кейт Мидлтон высокая и худая, а Урбанска (судя по фото) ниже и потолще. Какие-то образы удачно скопированы, а большинство нет.
На что люди тратят свою жизнь? Мне это кажется странным.
На что люди тратят свою жизнь? Мне это кажется странным.
На что люди тратят свою жизнь? Мне это кажется странным.