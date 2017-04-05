Кейт Миддлтон считается иконой стиля не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами. Для многих женщин герцогиня Кембриджская — идеал и пример для подражания, поэтому поклонницы неоднократно пытались скопировать ее стиль.

Недавно Сеть взорвали снимки 29-летней девушки по имени Кейт Урбанска. Ей удалось доказать всему миру, что для того, чтобы выглядеть по-королевски не обязательно тратить состояние на роскошные наряды. Кейт удалось повторить несколько самых ярких образов супруги британского принца Уильяма, потратив на это не более £7 тысяч.

«Я люблю Кейт Миддлтон и ее стиль: ее взгляд всегда скромен, ее одежда — вне времени, поэтому она совсем не похожа на других знаменитостей», — признает 29-летняя поклонница.

По словам Урбанской, одежду как у Кейт Миддлтон она заказывает на Ebay, укладку делает при помощи обычных недорогих стайлеров, а для создания идеального мейка использует обычную косметику масс-маркета. Девушка уже давно стала звездой Инстаграма. Если ее популярность продолжит расти такими же темпами, то вполне вероятно, что совсем скоро на Кейт обратит внимание и ее кумир.