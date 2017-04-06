Тема интимного здоровья для большинства из нас сокровенна, если не запретна: иногда даже в кругу близких подруг не хочется делиться такими секретами. У многих знаменитостей схожие принципы: их частная жизнь неприкосновенна, и вы никогда не услышите из их уст никаких подробностей. Но все же находятся звезды, не считающие, что счастье любит тишину: о своих отношениях, сексе и здоровье они рассказывают почти в каждом интервью. А некоторые селебы и вовсе не прочь подогреть интерес к своей персоне и не могут удержаться от пикантных комментариев касательно своего ухода за… интимным местом. Иногда, правда, их рассказы могут быть шокирующими. Woman.ru собрал 10 историй известных людей, доказывающих, что для кумиров миллионов, похоже, запретных тем нет.
Вы готовы публично рассказать об уходе за интимным местом? Вот и мы нет. Но, как оказывается, перед многими селебами такая дилемма вообще не стоит. Откровенно рассказать о самых необычных способах, поделиться своим опытом и посоветовать нечто новое? Не вопрос: знаменитости первыми пробуют самые новаторские методы, странные, а порой и опасные подходы, а потом делятся своими впечатлениями. Что-то мы можем взять на заметку, а над чем-то посмеяться. Однако, по мнению гинекологов, среди таких методов есть по-настоящему абсурдные. О необычных звездных способах справиться с болью от расставания, придать зоне бикини привлекательный вид и подтянуть интимные мышцы читайте в нашей подборке.
О боже !!! Они все там просто сумасшедшие ....
ну конечно, нарожали детей и вперед - палочки себе сувать..... неужели нечем заняться? тут с ними так набегаешься за день, что не помнишь, что есть такое место.....куда они палочки суют......и это еще на работу не вышла....а они рожают, вон по трое и больше.....а для чего - сами не знают.... ах да, для новых фоток....
OMG, что я только что прочитала)))) Гвинет вообще последнее время несет куда-то ни туда)))
хотела пойти поесть... пожалуй, попозже,что-то расхотелось.
Неужели они все естественным путем рожали? Я думала, что все кесарево делают.
ну конечно, нарожали детей и вперед - палочки себе сувать..... неужели нечем заняться? тут с ними так набегаешься за день, что не помнишь, что есть такое место.....куда они палочки суют......и это еще на работу не вышла....а они рожают, вон по трое и больше.....а для чего - сами не знают.... ах да, для новых фоток....
пошла учить мантру....
и почти все никому не нужны!!!ха.ха.ха...тут соседка отбила у одной красотки жениха..и родила от него дочь-красавицу!!!!вот вам мантры...и красота не поможет, если ты сам,как человек,ничего не представляешь из себя!!!!!!!
Что такое они творят со своим "органом", что он стремительно теряет эластичность? В подборке грубовата, но вменяема, только Лоуренс с упражнениями Кегеля.
Я знала о палочках, но удивлена. что они лазерные. У меня подруга сто лет назад заказывала, но она вроде не лазерная . Они вызывают сужение , минут на 15- 20., подруга говорит, клевая штука