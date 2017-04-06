Тема интимного здоровья для большинства из нас сокровенна, если не запретна: иногда даже в кругу близких подруг не хочется делиться такими секретами. У многих знаменитостей схожие принципы: их частная жизнь неприкосновенна, и вы никогда не услышите из их уст никаких подробностей. Но все же находятся звезды, не считающие, что счастье любит тишину: о своих отношениях, сексе и здоровье они рассказывают почти в каждом интервью. А некоторые селебы и вовсе не прочь подогреть интерес к своей персоне и не могут удержаться от пикантных комментариев касательно своего ухода за… интимным местом. Иногда, правда, их рассказы могут быть шокирующими. Woman.ru собрал 10 историй известных людей, доказывающих, что для кумиров миллионов, похоже, запретных тем нет.

1 2 3 ... 29 Многим уже давно стало понятно, что Гвинет Пэлтроу претендует на роль гуру здоровья: актриса проповедует правильное питание, занятия спортом и даже издала книгу со своими рецептами

Вы готовы публично рассказать об уходе за интимным местом? Вот и мы нет. Но, как оказывается, перед многими селебами такая дилемма вообще не стоит. Откровенно рассказать о самых необычных способах, поделиться своим опытом и посоветовать нечто новое? Не вопрос: знаменитости первыми пробуют самые новаторские методы, странные, а порой и опасные подходы, а потом делятся своими впечатлениями. Что-то мы можем взять на заметку, а над чем-то посмеяться. Однако, по мнению гинекологов, среди таких методов есть по-настоящему абсурдные. О необычных звездных способах справиться с болью от расставания, придать зоне бикини привлекательный вид и подтянуть интимные мышцы читайте в нашей подборке.