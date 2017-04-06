Рабочий график звезд мало напоминает привычную большинству россиян пятидневку, а потому и отпуска у селебрити случаются чаще всего спонтанно. Порой, листая ленту в Инстаграме, мы сами удивляемся, как много знаменитостей разъехалось по разным городам и странам! Сейчас — именно такой период. Блоги известных артистов и телеведущих пестрят яркими снимками из путешествий. Делимся ими с вами!
Жаркие Мальдивы или холодная Карелия? Ветреный Нью-Йорк или солнечная Флоренция? Этой весной российские знаменитости выбирают самые разные и порой совершенно неожиданные направления для путешествий, тем самым вдохновляя подписчиков следом за собой исследовать мир.
Лучшие «отпускные» снимки из звездных Инстаграмов — в нашей подборке.
А где Сочи? Ялта? Все заграницу наровят уехать, патриотами надо быть! А то Нбю Йорк!
Чудесные фото. Путешествия - это счастье. Возможность познать себя и обрести внутреннюю гармонию... Завидую состоятельным людям, они могут себе позволить такие впечатления когда угодно, ведь для путешествий нужны не только деньги, но и свободный график.
Почему все время пишут отдыхают? Где они так устают, бедолаги, что вечно отдыхают? Особенно эта жена футболиста? Пишите хоть "проводят время", они именно этим и занимаются
я уже 1,5 года в отпуске не была и врятли буду ближ время. а они постоянно отдыхают
шишкова и кивач? она уже не знает как похудеть и туда отправилась?
интересно, с каких это пор Настя Каменских стала "российской звездой"?
А Сысоева (со страшными ногами) вообще работает? А что же на наши юга не ездят, тоже не по карману, как и нам? Молодец Диброва, удачно вышла замуж.
Кристина Сысоева летает на Мальдивские острова едва ли не ежемесячноБлин...а нафига она возвращается каждый месяц в Англию? Ну и жила бы себе на Мальдивах, фоталась и выкладывала бы фотки в свои соц.сети. А то мотается в Англию, как для получения зарплаты)))