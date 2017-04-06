Рабочий график звезд мало напоминает привычную большинству россиян пятидневку, а потому и отпуска у селебрити случаются чаще всего спонтанно. Порой, листая ленту в Инстаграме, мы сами удивляемся, как много знаменитостей разъехалось по разным городам и странам! Сейчас — именно такой период. Блоги известных артистов и телеведущих пестрят яркими снимками из путешествий. Делимся ими с вами!

1 2 3 ... 35 Марина Ким и Елена Летучая этой весной попали в одну из самых закрытых стран мира — Северную Корею

Жаркие Мальдивы или холодная Карелия? Ветреный Нью-Йорк или солнечная Флоренция? Этой весной российские знаменитости выбирают самые разные и порой совершенно неожиданные направления для путешествий, тем самым вдохновляя подписчиков следом за собой исследовать мир.

Лучшие «отпускные» снимки из звездных Инстаграмов — в нашей подборке.