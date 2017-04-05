6 апреля в широкий прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов этой весны — приключенческая драма «Время первых», над которой трудилась команда Тимура Бекмамбетова. Картину, в основу которой легли реальные события, уже смогли оценить знаменитости.

«Первое, о чем я подумала, после окончания фильма, что это кино будет одним из первых, которое я покажу своему сыну, когда он подрастет», — сказала Екатерина Шпица после триумфальной премьеры фильма в московском кинотеатре Октябрь.

В ленте, главные роли в которой исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, рассказывается реальная история о самом первом выходе человека в открытый космос. Главный герой событий, космонавт Алексей Архипович Леонов, результатом остался доволен, признавшись при этом, что в фильме есть моменты, когда даже ему страшно.

Надо сказать, что никто из известных гостей не остался равнодушным к картине, получившейся очень напряженной и эмоциональной. Филипп Киркоров признался, что «Время первых» по-настоящему потрясло его и впечатлило. «Честь и хвала великим людям, которые создали этот фильм. Это настоящее событие», — делился своими эмоциями поп-король. Не меньшее впечатление фильм произвел на Елену Малышеву. «Время первых» — возможно, лучшее, что я видела за последние годы. Совершенно разрывающая сердце, настоящая, честная история», — считает телеведущая.

Действие фильма разворачивается в середине 60-х, в самый разгар холодной войны, когда СССР и США боролись за первенство в космической гонке. Вопрос стоял – кто станет первым в открытом космосе? И не важно, что времени на подготовку нет и что тестовый корабль не прошел испытаний и взорвался – космонавты должны лететь! Для такой рискованной экспедиции гениальный Королев (его не менее гениально играет Владимир Ильин) выбирает очень разных летчиков: опытного педанта Павла Беляева (Константин Хабенский) и лихого нарушителя инструкций Алексея Леонова (Евгений Миронов).

Из истории мы знаем, что миссия завершилась триумфально – Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, и экипаж благополучно вернулся на Землю. Но в реальности все было далеко не так безоблачно. Леонов, который лично консультировал съемочную группу, раскрыл немало страшных подробностей той экспедиции. Достаточно сказать, что главный диктор страны Юрий Левитан записал тогда два сообщения: в одном из которых говорилось о смерти экипажа.

В добавок к сильной эмоциональной составляющей фильм обещает настоящее зрелище – над космическими сценами трудились лучше специалисты по компьютерной графике, за плечами которых не только российские блокбастеры, но и такие фильмы как «Аватар» и «Властелин колец».

Удивительная история о мужестве российских космонавтов выходит на большие экраны страны 6 апреля. Не пропустите!