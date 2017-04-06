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Жанна Фриске (умерла в 2015 году)Не только о «Мастере и Маргарите» в актерских кругах ходит дурная слава. С премьеры «Ночного дозора» прошло уже 13 лет, однако кажется, что с каждым годом количество предполагаемых жертв мистической силы этого городского фэнтези будет только увеличиваться. Так, говорят, что Жанна Фриске расплатилась за роль ведьмы Алисы Донниковой своей жизнью
Проклятье «Мастера и Маргариты»
То, что пытаться создать экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» не стоило, стало понятно еще во время съемок в начале 90-х. Режиссер Юрий Кара отмечал, что на площадке частенько происходили необъяснимые события, периодически гасло освещение, а в павильонах будто завелся «барабашка». Впрочем, по одной из версий, это был дух самого Булгакова, который, якобы, был против экранизации произведения о дьяволе. Вскоре после окончания съемок различные мистические события начали происходить и в жизнях людей, имевших отношение к фильму, который более 10 лет не выходил в прокат. Некоторые из актеров тяжело болели, а некоторые даже умерли. Но это не помешало Владимиру Бортко попытаться во второй раз снять экранизацию великого романа. Многие актеры, памятуя о проклятье «Мастера и Маргариты», из суеверия отказались от ролей, но были и смельчаки, осознававшие, что шанс сыграть персонажей романа Булгакова выпадает всего раз в жизни. Впрочем, наверняка многие из этих актеров, в числе которых были Александр Абдулов, Илья Олейников и Владислав Галкин, позже пожалели о своем решении. По мнению некоторых поклонников, артисты поплатились жизнями за роли в многосерийном фильме «Мастер и Маргарита».
Проклятье «Дозоров»
Сниматься в фильмах о нечистой силе до сих пор не решаются многие актеры, будучи очень суеверными. Так, Лия Ахеджакова отказалась от роли ведьмы в экранизации книг Лукьяненко, боясь нехорошей кармы. И если на съемочной площадке, казалось, не происходило ничего странного, то за ее пределами у актеров заболевали или, того хуже, умирали родственники. Да и многие из тех, кто сыграл «темных» в саге о «Дозорах», с течением времени умерли. Поговаривают, что проклятье этих фильмов до сих пор действует…
«Клуб 27»
Говорят, что за свой талант люди всегда расплачиваются. Однако никто и не подозревал, что некоторые особенно одаренные личности будут расплачиваться за свой талант жизнями. На Западе уже давно ходят слухи о таинственном «Клубе 27». Мистическая сила якобы одного за другим уничтожает самых гениальных и лучших рок и блюз музыкантов именно в возрасте 27 лет. Первой в череде странных смертей стала таинственная гибель Роберта Джонсона, внесшего неоценимый вклад в развитие блюза. Помимо этого музыканта, к «Клубу 27» причисляют Джима Моррисона, Джими Хендрикса, Курта Кобейна, Эми Уайнхаус и других гениальных рокеров, которые умерли в возрасте 27 лет, иногда при странных обстоятельствах.
Проклятье «Сталкера»
Если мистические события, происходящие со съемочными группами фильмов о демонах, ведьмах и дьяволах, поклонники с легкостью оправдывают влиянием нечистой силы, то объяснить многочисленные смерти от онкологии после съемок «Сталкера» гораздо сложнее. Ведь эта картина практически никак не связана с потусторонним миром и является скорее фантастической лентой с глубоким философским подтекстом. Вполне возможно, что единственный фильм, где христианская символика просматривалась намного слабее, чем в других картинах Тарковского, был проклят из-за столкновения рационального и иррационального, материального и духовного.
Очень удобно после уже факта смерти основательно покопаться в биографии и фото человека и найти (еще бы не найти с таким то воображением) то что может возможно да да скорее всего где то рядом примерно похоже. На таких верящих лопухах целые индустрии религий и гадалок/ шаманов построены. Но кому то легче обманываться, каждому свое )
Очень удобно после уже факта смерти основательно покопаться в биографии и фото человека и найти (еще бы не найти с таким то воображением) то что может возможно да да скорее всего где то рядом примерно похоже. На таких верящих лопухах целые индустрии религий и гадалок/ шаманов построены. Но кому то легче обманываться, каждому свое )
Я не знаю как на счет остальных. А в киноиндустрии масса примеров, где роли действительно пагубно сказывались на дальнейшей судьбе актеров/актрис. Роли, о которые уже заведомо, кстати, носили дурную славу.
А что можно сказать про артистов, которые, например, в комедиях снимались, и тоже кто погиб, кто умер от болезней? Тоже плохая примета. Из пальца можно высосать все, что угодно.
Рано уходят только лучшие
Рано уходят только лучшие
Я не очень суеверная, но действительно, "Мастер и Маргарита" заставляет задуматься. Фильм вышел в 2005 году, когда я его пересматривала в 2015 г - через 10 лет, оказалось, что очень много артистов уже умерли. Для примера - сериал "Секс в большом городе" начали снимать в 1998 году, а когда в 2008 году вышла последняя часть - там были все те же самые артисты, даже старенькие (типа Магды).
Ещё мне кажется странным, что такие таланты, как Цой, Тальков, Белоусов очень рано умерли. Я понимаю, когда западные звёзды в том клубе 27 запрещенными препаратами баловались и выпивкой, это вело их к ожидаемому концу, но тут - действительно странно.
Гафт и Басилашвили сыгравшие в разное время Воланда и по сей день здравствуют и активно работают в театре. А вот Золотухин, Абдулов, Кирилл Лавров, Илья Олейников все умерли от рака вскоре после съемок. Из дозоров от рака ушли Фриске, Римма Маркова, жена Хабенского
Вий тоже славился этим, но вот Варлей жива, хотя играла роковую роль.