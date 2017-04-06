3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила 46-й день рождения. Актриса решила провести праздник в кругу самых близких подруг. В своем Инстаграме звезда опубликовала фотографию с торжества. Фанаты артистки заметили, что на ее дне рождения не было самого близкого человека — мужа, Петра Чернышева. Более того, супруг Анастасии даже не упомянул о семейном празднике в социальных сетях.
Впрочем, этому можно найти и другое объяснение. Возможно, из-за напряженных рабочих графиков у Петра и Анастасии просто не остается времени друг на друга. В любом случае, какие-либо выводы делать пока рано: ни актриса, ни фигурист не делали никаких официальных заявлений.
пусть с долгами рассчитается, а потом по ресторанам ходит
С днем рождения , Настя! держись ! У всех есть трудные периоды в жизни , а мужики предатели по своей сути и сбегают когда трудно .
ха, новость века! они сто лет как вместе не живут, это формальный брак.
ха, новость века! они сто лет как вместе не живут, это формальный брак.
Чего не написали что у Чернышева байс трюк родился он же сам об этом в "новом утре" сказал в репортаже с Матросовым.
А к чему эта видимость семьи? Если каждый живет сам по себе, и в жизнь друг друга не вмешиваются. Петя сейчас занят на постановках спектаклей, шоу, ему не до Насти, тем более если у нее такие материальные проблемы. Хотя, где-то мелькало в инете, что эти проблемы возникли не без его участия. И тянется это еще с ялтинского ледового дворца, где Петя собирался устроить свою школу фигурного катания. А если разведутся, то не они первые, не они - последние.
А к чему эта видимость семьи? Если каждый живет сам по себе, и в жизнь друг друга не вмешиваются. Петя сейчас занят на постановках спектаклей, шоу, ему не до Насти, тем более если у нее такие материальные проблемы. Хотя, где-то мелькало в инете, что эти проблемы возникли не без его участия. И тянется это еще с ялтинского ледового дворца, где Петя собирался устроить свою школу фигурного катания. А если разведутся, то не они первые, не они - последние.
Ваш Петя все занят да занят к Тарасовой время есть и с Сотниковой время есть валандаться смеются уже все , с Наоми позорно сожительствовал три года позор ! а Насте вконтакте цветочек прикрепить не захотел чтоб её не пинали. Поэтому у него все его постановки и провалятся
Пока ни одна постановка его не провалилась. И если бы Жук со Свининым не влезли в постановку произволки Стебукиных, может и Стебукины были бы на высоте. А все Петины шоу идут с успехом в Питере. И правда, он на всех находит время. Сотникова ему уже не интересна, он не ставит программы для авербуховских шоу, скучны они для него. А вот с чемпионами США он с удовольствием работает))