В последнее время поклонники Анастасии Заворотнюк заподозрили, что в семье актрисы начались серьезные проблемы. В Инстаграме звезды перестали появляться совместные фото с мужем, Петром Чернышевым.

1 2 3 ... 15 Анастасия Заворотнюк отметила день рождения в компании подруг

3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила 46-й день рождения. Актриса решила провести праздник в кругу самых близких подруг. В своем Инстаграме звезда опубликовала фотографию с торжества. Фанаты артистки заметили, что на ее дне рождения не было самого близкого человека — мужа, Петра Чернышева. Более того, супруг Анастасии даже не упомянул о семейном празднике в социальных сетях.

В связи с этим поклонники пары решили, что в отношениях знаменитостей наступил разлад. Звезды уже несколько недель не выходят в свет вместе и не публикуют совместные фотографии.

Впрочем, этому можно найти и другое объяснение. Возможно, из-за напряженных рабочих графиков у Петра и Анастасии просто не остается времени друг на друга. В любом случае, какие-либо выводы делать пока рано: ни актриса, ни фигурист не делали никаких официальных заявлений.