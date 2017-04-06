На днях Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и начала тренироваться у Евгения Плющенко. В связи с таким решением фигуристки в профессиональном сообществе появились разговоры о том, что Плющенко переманил чемпионку, лишив Буянову одной из лучших воспитанниц. В разговоре с журналистами Евгений поспешил опровергнуть домыслы общественности и подробно рассказал о программе тренировок своей подопечной.
Напомним, что Аделина Сотникова работала с Буяновой с детских лет. В 2014-м году она стала первой и единственной в советской и российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
Буянова и есть та самая Водорезова! Теперь Буянова переманивает к себе Аню Погорилую, и вроде какбэ вопрос уже решен, это косвенно подтвердила и тренер Погорилой Анна Царёва. Вот такие дела. И пока эти многоходовки будут в нашем фк, так и будут наши фигуристы в ...опе. А так..да, Плющенко и Аделина нашли друг друга, будут пиариться на счет себя любимых и "стричь капусту" на этом деле. Аделина 3 года пропустила, и поезд ее далеко ушел. Пусть худеет, перекрашивает волосы, перешивает куздюмы, ей ничего не поможет. А Плющенко пусть вырастит с детства чемпиона, тогда и будут о нем говорить, как о тренере. Он совсем не Мишин, и не Орсер, ему даже до Рукавицына далековато)
Пиар начался,Рудковская в действии.
Пропала Аделина как спортсменка
Пропала Аделина как спортсменка