Накануне открытия собственной школы фигурного катания Евгений Плющенко собрал пресс-конференцию, где ответил на вопросы о завершении спортивной карьеры и наметил перспективы сотрудничества с Аделиной Сотниковой.

1 2 3 ... 15 Евгений Плющенко впервые высказался о сотрудничестве с Аделиной Сотниковой

На днях Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и начала тренироваться у Евгения Плющенко. В связи с таким решением фигуристки в профессиональном сообществе появились разговоры о том, что Плющенко переманил чемпионку, лишив Буянову одной из лучших воспитанниц. В разговоре с журналистами Евгений поспешил опровергнуть домыслы общественности и подробно рассказал о программе тренировок своей подопечной.

«Мы приступили к сотрудничеству с Аделиной и тренировкам. Буквально вчера приехал постановщик будущих программ Аделины — канадец Эмануэль Сандю. Завтра приступаем к работе над постановками программ. Наш тренерский штаб готов. Сейчас Аделина еще много бегает на тренировках. Нужно сгонять вес. Она долго не выступала», — отметил Плющенко.

Напомним, что Аделина Сотникова работала с Буяновой с детских лет. В 2014-м году она стала первой и единственной в советской и российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.