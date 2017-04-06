Денис Курочкин и Александр Соколов уже в ожидании пятницы. А все потому, что пятницу «Красавцы» проводят не одни!

Лена Летучая придет на Love Radio!

В студии Love Radio подготовка идет полным ходом – убирают каждую пылинку, соринку и очень волнуются. Все потому, что 7 апреля в гости к «Красавцам» придет Елена Летучая!

Сейчас популярная телеведущая находится в Северной Корее, но уже в ближайшую пятницу мы узнаем: что такое «Летучие Заметки», как успевать одновременно посещать модные показы и презентации фильмов, активно путешествовать, и в чем главный секрет красоты Елены.

Слушателей ждет интересный розыгрыш от Елены Летучей! Она приготовила для вас потрясающий сюрприз. Все подробности в эфире Love Radio, не проспите!