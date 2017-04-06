В студии Love Radio подготовка идет полным ходом – убирают каждую пылинку, соринку и очень волнуются. Все потому, что 7 апреля в гости к «Красавцам» придет Елена Летучая!
Сейчас популярная телеведущая находится в Северной Корее, но уже в ближайшую пятницу мы узнаем: что такое «Летучие Заметки», как успевать одновременно посещать модные показы и презентации фильмов, активно путешествовать, и в чем главный секрет красоты Елены.
Слушателей ждет интересный розыгрыш от Елены Летучей! Она приготовила для вас потрясающий сюрприз. Все подробности в эфире Love Radio, не проспите!
Главная проверка года: Елена Летучая в эфире Love Radio
В студии Love Radio подготовка идет полным ходом – убирают каждую пылинку, соринку и очень волнуются. Все потому, что 7 апреля в гости к «Красавцам» придет Елена Летучая!
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