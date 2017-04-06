Челси Клинтон впервые за долгое время дала откровенное интервью американскому телеканалу CBS. Единственная дочь 42-го президента США призналась, что прекрасно понимает, что сейчас чувствует Иванка Трамп, на которую в последнее время обрушилась волна критики. Челси выразила надежду на то, что в скором времени дочь Дональда Трампа окончательно адаптируется в новом статусе.
«Быть гражданином можно не только в день выборов. Существует много способов оказаться вовлеченным. Безусловно, я не согласна с нашим президентом, но и не являюсь тем человеком, который способен победить его в 2020 году»,— утверждает Челси.
Лицо просто треш! В кошмарном сне увидишь испугаешься....