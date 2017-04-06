Недавно Челси Клинтон дала интервью телеканалу CBS. Дочь бывшего президента США рассказала журналистам о своих политических амбициях, об отношении к президентству Дональда Трампа и о том, что ее связывает с его дочерью Иванкой.

1 2 3 ... 15 Челси Клинтон дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, что ее связывает с Иванкой Трамп

Челси Клинтон впервые за долгое время дала откровенное интервью американскому телеканалу CBS. Единственная дочь 42-го президента США призналась, что прекрасно понимает, что сейчас чувствует Иванка Трамп, на которую в последнее время обрушилась волна критики. Челси выразила надежду на то, что в скором времени дочь Дональда Трампа окончательно адаптируется в новом статусе.

«Надеюсь, ее дети в порядке. Верю, что им нравится обживаться в новом доме в Вашингтоне», — отметила Клинтон. Она также добавила, что не одобряет политические методы Дональда Трампа, однако сама баллотироваться в президенты пока не намерена.

«Быть гражданином можно не только в день выборов. Существует много способов оказаться вовлеченным. Безусловно, я не согласна с нашим президентом, но и не являюсь тем человеком, который способен победить его в 2020 году»,— утверждает Челси.