В последнее время Елена Ваенга довольно часто экспериментирует, выбирая для себя различные наряды. Порой они, по мнению интернет-пользователей, бывают излишне откровенными. Так, после похудения певица выбрала чересчур прозрачное платье. А на днях пришла на программу Ивана Урганта в наряде с довольно смелым декольте.
Алика Смехова, посмотревшая «Вечернего Урганта», видимо, не была в восторге от манер Ваенги и ее наряда, который, к слову, понравился многим фолловерам Елены. «Взяла себе за правило не обсуждать коллег в фейсбуке, но вчера у Урганта...Ваенга... Полное отсутствие чувства юмора, вкуса, стиля и жуткий зажим...как она, бедная, работает с таким набором?! Не в осуждение. Просто изумилась идиотизмом... (орфография и пунктуация авторасохранены, — прим. Woman.ru)» — цитирует артистку портал Teleprogramma.pro. Позднее Смехова удалила публикацию, которая привлекла внимание журналистов, из Facebook.
да что криминального? ну декольте и глубже бывает...Смехова лучше прям..
Ну Смехова то поизысканнее будет...Вкуса побольше
по-моему надо говорить "изумилась- чему?- идиотизмУ" (а не идиотизмОМ). это так, для начала...
ну а может изумилась-чем?-идиотизмом.
Про "полное отсутствие чувства юмора, вкуса, стиля и жуткий зажим" - это правда.Ума нет у этой Ваенги, а декольте пережить можно.
по-моему надо говорить "изумилась- чему?- идиотизмУ" (а не идиотизмОМ). это так, для начала...
Молодец. Тоже случайно включила и поразилась идиотизму. Кто в сознательном состоянии ходит на концерт этой псевдопевички?
Высказывание Смеховой вызвало изумление у меня, после такого комментария она с Ваенгой сравнялась в идиотизме. Ждём ответ от Елены.
да,немножко грубовата,без вкуса и элегантности,но почему всем нужно быть,как под одну гребенку аристократами?! Это ее индивидуальность,пусть живет,как ей удобно.Видимо,Алику не приглашают на шоу,вот она и раздажена.
Залезла на ютюбе посмотрела эфир, до конца не досмотрела-скучно. Ничего такого криминального не заметила. Ну да чувства юмора может не хватает, ну да грубовата она, но ничего такого, чтоб прям "идиотизм" нет. У нее свой стиль, она узнаваема, песни, кстати, очень неплохие, душевные, сама пишет, и голос сильный. Не все же рождаются в интеллигентной семье Вениамина Смехова. Алика Смехова тоже нравится, но кто бы ее знал, если б не ее папа.