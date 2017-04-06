Недавно 40-летняя Елена Ваенга стала участницей шоу «Вечерний Ургант», куда пришла в платье с довольно смелым декольте. Многие поклонники высоко оценили образ певицы, а вот ее 49-летней коллеге Алике Смеховой он явно пришелся не по вкусу. Также артистка раскритиковала манеры Елены.

В последнее время Елена Ваенга довольно часто экспериментирует, выбирая для себя различные наряды. Порой они, по мнению интернет-пользователей, бывают излишне откровенными. Так, после похудения певица выбрала чересчур прозрачное платье. А на днях пришла на программу Ивана Урганта в наряде с довольно смелым декольте.

Алика Смехова, посмотревшая «Вечернего Урганта», видимо, не была в восторге от манер Ваенги и ее наряда, который, к слову, понравился многим фолловерам Елены. «Взяла себе за правило не обсуждать коллег в фейсбуке, но вчера у Урганта...Ваенга... Полное отсутствие чувства юмора, вкуса, стиля и жуткий зажим...как она, бедная, работает с таким набором?! Не в осуждение. Просто изумилась идиотизмом... (орфография и пунктуация авторасохранены, — прим. Woman.ru)» — цитирует артистку портал Teleprogramma.pro. Позднее Смехова удалила публикацию, которая привлекла внимание журналистов, из Facebook.