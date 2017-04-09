На прошедшей неделе мы узнали, кого еще из российских звезд охватил «синдром Волочковой», что использует Антон Макарский в качестве самообороны и в какой цвет подумывает перекраситься Ксения Собчак.

1 2 3 ... 23 Увидев это фото, мы испугались, что на подходе дебютный альбом Виктории Бони. К счастью, нынешняя жительница Лос-Анджелеса не претендует ни на премию Grammy, ни на «тарелку» МУЗ-ТВ, и поет по-тихому с киборгами в Дубае

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Instagram и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.