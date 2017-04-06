35-летняя Вера Брежнева давно является большой поклонницей Dolce&Gabbana. Даже свой юбилей певица отметила в итальянской стилистике, отдав дань уважения творениям дизайнерского дуэта. На днях она вновь смогла признаться в любви модному Дому: Вера и ее старшая дочь Соня Киперман посетили вечеринку по случаю выхода весенне-летней коллекции, которая прошла в бутике бренда в Киеве. Артистка блистала в элегантном черном платье в бельевом стиле, а ее дочь предпочла кружевной наряд свободного кроя.
Судя по всему, вечер удался: Вера и Соня опубликовали на своих страницах в Инстаграме яркие кадры, которые набрали несколько тысяч «лайков». Поклонникам очень понравились их фотографии: «Какие же вы красавицы! Прям глаз не отвести!», «Какие красивые, а главное добрые и талантливые!», «Как сестренки! Супер-красотки! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)»
А вам понравились образы Брежневой и Кимперман?
Вера, вы можете сколько угодно молодиться, но между вами и вашей дочерью должно быть не менее 9 мес разницы)
Сонька симпатичная и без секс- причуд маман Веры, аки вечного выпендрежа .Да в Виа Гре Верка было секс , с формами ей было лучше, сочная такая была.А теперь облезлая болонка с глупыми ужимками на фоне дочери выглядит тупо.
Это в минус дочери, раз она выглядит на один возраст со своей стареющей маман.
красивая одежда, и это всё заметно, именно бренд одежды,
4 foto...
Роди до 18 и будешь выглядеть сестрой своих детей. Вот и весь секрет
Красивая Вера
Верка очень красивая, удачная фигура и лицо, а вот дочка ее-такой колхоз...
Роди до 18 и будешь выглядеть сестрой своих детей. Вот и весь секрет
а мне дочка Верина очень симпатична и маленькая клевая вырастит будет красоткой