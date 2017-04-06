5 апреля Вера Брежнева посетила коктейльную вечеринку Dolce&Gabbana. Вместе со знаменитой мамой на мероприятии появилась и 16-летняя Соня Киперман. Певица и ее дочь уже поделились в соцсетях снимками, на которых они вместе эффектно позируют.

1 2 3 ... 15 Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман стали гостями презентации весенне-летней коллекции Dolce&Gabbana в Киеве

35-летняя Вера Брежнева давно является большой поклонницей Dolce&Gabbana. Даже свой юбилей певица отметила в итальянской стилистике, отдав дань уважения творениям дизайнерского дуэта. На днях она вновь смогла признаться в любви модному Дому: Вера и ее старшая дочь Соня Киперман посетили вечеринку по случаю выхода весенне-летней коллекции, которая прошла в бутике бренда в Киеве. Артистка блистала в элегантном черном платье в бельевом стиле, а ее дочь предпочла кружевной наряд свободного кроя.

Судя по всему, вечер удался: Вера и Соня опубликовали на своих страницах в Инстаграме яркие кадры, которые набрали несколько тысяч «лайков». Поклонникам очень понравились их фотографии: «Какие же вы красавицы! Прям глаз не отвести!», «Какие красивые, а главное добрые и талантливые!», «Как сестренки! Супер-красотки! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)»

А вам понравились образы Брежневой и Кимперман?

