В эту субботу гостем шоу «Секрет на миллион» станет знаменитый шоумен и комик Михаил Грушевский. 52-летний артист откровенно расскажет о непростых отношениях со своим отчимом, жертве, принесенной его матерью, и старшей дочери, которая до сих пор не может оправиться от развода родителей. Больше подробностей — в еженедельной колонке Леры Кудрявцевой для Woman.ru.

1 2 3 ... 13 8 апреля в эфир выходит новый выпуск программы «Секрет на миллион»



8 апреля в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет эстрадный пародист и шоумен Михаил Грушевский. В эфире он расскажет о том, как складывались его отношения с деспотичным отчимом, почему его мать пожертвовала собственным счастьем ради счастья сына и что послужило причиной громкого развода Грушевского с первой женой.

«Удивительно, как часто самые веселые и жизнерадостные из наших знакомых оказываются людьми с очень непростой, даже трагической судьбой. Миша — обладатель несравненного чувства юмора. Он покорил всю страну улыбкой, но у него самого не всегда все было так радужно и хорошо. После развода родителей распавшаяся семья продолжала проживать в одной квартире, а родной отец даже не замечал сына»,— вспоминает Лера Кудрявцева.



«С отчимом у Грушевского отношения тоже не сложились. Михаил вспоминает, что это был жестокий, деспотичный человек, который считал, что только рукоприкладством можно воспитывать ребенка. Удивительно, как шоумену удалось сохранить себя в таких обстоятельствах и не утратить свою позитивную энергетику! Даже сейчас Миша со слезами на глазах говорит о единственном близком для него человеке — маме, которая променяла свое простое женское счастье на счастье сына»,— рассказывает Лера.



Телеведущая коснется и темы развода Михаила с клипмейкером и режиссером Ириной Мироновой. В этой истории немало темных пятен — и в откровенной беседе с Лерой Кудрявцевой комедийный артист впервые расскажет всю правду о том, что на самом деле разрушило его первый брак. Зрителей ждет еще одна драма — разлука Михаила Грушевского с дочерью Дарьей.

«Оказывается, Даша не живет с мамой, которая запрещала отцу видеть ее. Девочка до сих пор тяжело переживает развод родителей. Я рада, что сейчас Миша Грушевский счастлив в браке. Год назад он во второй раз стал отцом»,— делится ведущая шоу.

Также в программе «Секрет на миллион» появится молодая супруга Грушевского, которая вместе с ним проведет экскурсию для зрителей НТВ по их новому дому.