8 апреля в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет эстрадный пародист и шоумен Михаил Грушевский. В эфире он расскажет о том, как складывались его отношения с деспотичным отчимом, почему его мать пожертвовала собственным счастьем ради счастья сына и что послужило причиной громкого развода Грушевского с первой женой.
«С отчимом у Грушевского отношения тоже не сложились. Михаил вспоминает, что это был жестокий, деспотичный человек, который считал, что только рукоприкладством можно воспитывать ребенка. Удивительно, как шоумену удалось сохранить себя в таких обстоятельствах и не утратить свою позитивную энергетику! Даже сейчас Миша со слезами на глазах говорит о единственном близком для него человеке — маме, которая променяла свое простое женское счастье на счастье сына»,— рассказывает Лера.
Телеведущая коснется и темы развода Михаила с клипмейкером и режиссером Ириной Мироновой. В этой истории немало темных пятен — и в откровенной беседе с Лерой Кудрявцевой комедийный артист впервые расскажет всю правду о том, что на самом деле разрушило его первый брак. Зрителей ждет еще одна драма — разлука Михаила Грушевского с дочерью Дарьей.
Также в программе «Секрет на миллион» появится молодая супруга Грушевского, которая вместе с ним проведет экскурсию для зрителей НТВ по их новому дому.