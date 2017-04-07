В беспощадном мире кино звезды исчезают так же быстро, как и «зажигаются». Провал фильма в прокате, затворнический образ жизни, неудачное интервью или проблемы с алкоголем — все что угодно может стать причиной, из-за которой удача отворачивается от тех, кто еще недавно был на самой вершине благодаря нашумевшей роли. Даже самые стойкие и многоопытные актеры в такой ситуации «ломаются», не говоря уже о юных знаменитостях, едва-едва вкусивших славы. В нашем материале — самые известные истории звезд кинематографа, прославившихся в детстве, но ушедших с радаров во взрослом возрасте.

1 2 3 ... 33 Маколей Калкин, 36 лет

Маколей Калкин считается одним из самых успешных актеров среди детей, пожалуй, за всю историю Голливуда. Он навсегда остался в памяти многих поклонников очаровательным и неугомонным Кевином из серии семейных блокбастеров «Один дома». Но годы неумолимо бегут вперед, и милый лопоухий мальчик с невинным взглядом и открытой улыбкой повзрослел. Глядя на редкие свежие снимки, несложно понять, что изменения произошли не в лучшую сторону

Как знаменитости, чья популярность осталась в далеком прошлом, справляются с психологически очень непростым выбором, что делать дальше? Одни болезненно переживают потерю поклонников, другие пытаются взять реванш над более успешными коллегами-ровесниками, третьи ищут себе другое занятие. Мы решили вспомнить тех, чьи имена гремели на весь мир (или на всю Россию), когда они были очаровательными талантливыми малышами, но сейчас о них уже мало кто и вспомнит.