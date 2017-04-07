На днях в зарубежной прессе появилась новость о том, что 35-летняя Джессика Бил намерена родить своему 36-летнему мужу Джастину Тимберлейку второго ребенка. Впрочем, по словам источника, срок у актрисы еще небольшой, и пара пока не знает пол будущего наследника.

1 2 3 ... 14 Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, по сведениям западных журналистов, собираются вновь стать родителями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил уже давно мечтают о пополнении в семье. В различных интервью певец неоднократно признавался, что рождение первенца Сайласа целиком изменило его жизнь: «Появление на свет Сайласа очень меня воодушевило и сделало совершенно другим человеком. Я начал еще сильнее ценить жену и очень полюбил сына».

На днях журналисты портала Hollywood Life пообщались с одной из подруг Джессики, которая рассказала, что актриса беременна: «Весь последний год она и Джастин только и говорили, что еще об одном ребенке. А совсем недавно Джессика узнала, что действительно беременна. Теперь они так счастливы и вовсю готовятся к предстоящему пополнению в семье». К слову актриса и певец надеются, что у них родится девочка, а вот маленький Сайлас мечтает о брате.