Джастин Тимберлейк и Джессика Бил уже давно мечтают о пополнении в семье. В различных интервью певец неоднократно признавался, что рождение первенца Сайласа целиком изменило его жизнь: «Появление на свет Сайласа очень меня воодушевило и сделало совершенно другим человеком. Я начал еще сильнее ценить жену и очень полюбил сына».
На днях журналисты портала Hollywood Life пообщались с одной из подруг Джессики, которая рассказала, что актриса беременна: «Весь последний год она и Джастин только и говорили, что еще об одном ребенке. А совсем недавно Джессика узнала, что действительно беременна. Теперь они так счастливы и вовсю готовятся к предстоящему пополнению в семье». К слову актриса и певец надеются, что у них родится девочка, а вот маленький Сайлас мечтает о брате.
и чудненько! поздравляю!
Блин, у Тимберлейка уже два, а у Сэмберга еще ни одного нет ...(((
такая пара замечательная, пусть будет всё, как хотят)
вот и еще одна заработала себе на хлеб до конца жизни. Чудно.
Желаю им девочку))