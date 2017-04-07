Недавно поклонники, приехавшие на концерт в Ульяновске, заявили, что Леонид Агутин и Анжелика Варум находятся на грани развода. По свидетельствам очевидцев, супруги, не стесняясь присутствовавших зрителей, выясняли отношения прямо на сцене. После этого, по словам поклонников, композитор уехал из гостиницы один, оставив певицу там.
Журналисты портала Dni.ru обратились к представителю певицы и попросили его прокомментировать произошедшее: «40 минут, на которые был задержан концерт, потребовались просто для того, чтобы переверстать давно слаженную и отрепетированную программу, убрать из нее те песни, которые Анжелика не сможет вытянуть из-за потери голоса и добавить более легкие в голосовом плане». Как уверяют журналисты, врачи практически откачивали певицу, чтобы она смогла выйти на сцену и отработать сложный концерт.
Ей стало плохо за 1 мин до начала концерта? У певцов всегда есть вариант программа, если возникают проблемы со связками. Или вариант, если все так было ужасно, то почему не отменили концерт и не вернули деньги?
Не могут в реальной жизни врачи откачивать и после того как откачали пускать на сцену, такого не бывает, потому что продолжая откачивать везут в реанимацию, в больницу.Не надо нам врать.
Не могут в реальной жизни врачи откачивать и после того как откачали пускать на сцену, такого не бывает, потому что продолжая откачивать везут в реанимацию, в больницу.Не надо нам врать.
Если всё так и было,то зачем тогда ссориться прямо на сцене-Агутин сердился на жену за то,что она заболела?!
Кому нужны эти отмазки? Сидите тихо, уже все про ваш провал забыли.
Что там откачивать? Как будто бы есть песни, которые Варум может вытянуть. И так полушепотом поёт..
Что там откачивать? Как будто бы есть песни, которые Варум может вытянуть. И так полушепотом поёт..
Вы отлично сказали!!! В самую точку!!!!
Пусть на родину едет, в Майами. Там лечится.
Если всё так и было,то зачем тогда ссориться прямо на сцене-Агутин сердился на жену за то,что она заболела?!
Какая самоотверженность и трудолюбие!