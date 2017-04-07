После недавнего концерта в Ульяновске в СМИ разгорелся настоящий скандал. Зрители, присутствовавшие во время выступления, рассказали журналистам, что 48-летний Леонид Агутин и 47-летняя Анжелика Варум поссорились прямо на сцене. На днях представитель певицы сообщил, что происходило за кулисами нашумевшего концерта.

1 2 3 ... 13 Поговаривают, Анжелика Варум и Леонид Агутин находятся на грани развода

Недавно поклонники, приехавшие на концерт в Ульяновске, заявили, что Леонид Агутин и Анжелика Варум находятся на грани развода. По свидетельствам очевидцев, супруги, не стесняясь присутствовавших зрителей, выясняли отношения прямо на сцене. После этого, по словам поклонников, композитор уехал из гостиницы один, оставив певицу там.

Леонид и Анжелика 6 апреля в своих соцсетях заявили, что никаких ссор между ними не было, а задержка случилась, потому что Варум плохо себя чувствовала



Журналисты портала Dni.ru обратились к представителю певицы и попросили его прокомментировать произошедшее: «40 минут, на которые был задержан концерт, потребовались просто для того, чтобы переверстать давно слаженную и отрепетированную программу, убрать из нее те песни, которые Анжелика не сможет вытянуть из-за потери голоса и добавить более легкие в голосовом плане». Как уверяют журналисты, врачи практически откачивали певицу, чтобы она смогла выйти на сцену и отработать сложный концерт.