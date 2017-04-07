Слухи о том, что в семье 32-летней Мирославы Думы грядет пополнение, ходят уже несколько месяцев. Однако до недавнего времени it-girl предпочитала скрывать беременность. Тайное стало явным совсем недавно.

Мирослава Дума редко делится с подписчиками своего Инстаграма подробностями семейной жизни, поэтому о том, что звезда в третий раз собирается стать мамой, фанатам стало известно далеко не сразу. На протяжении длительного времени Мирослава пыталась скрыть изменения в фигуре при помощи нарядов свободного кроя. Однако пришло время, когда прятать очевидное стало бесполезно.

Несколько часов назад Дума опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она запечатлена на последних месяцах беременности. Звезда появилась на очередном светском мероприятии в наряде, подчеркивающем силуэт.

Для 32-летней Мирославы и ее мужа Алексея Михеева малыш станет третьим. Супруги поженились в 2005 году и уже воспитывают двоих общих детей: 6-летнего Георгия и 3-летнюю Анну.