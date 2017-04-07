Мирослава Дума редко делится с подписчиками своего Инстаграма подробностями семейной жизни, поэтому о том, что звезда в третий раз собирается стать мамой, фанатам стало известно далеко не сразу. На протяжении длительного времени Мирослава пыталась скрыть изменения в фигуре при помощи нарядов свободного кроя. Однако пришло время, когда прятать очевидное стало бесполезно.
Для 32-летней Мирославы и ее мужа Алексея Михеева малыш станет третьим. Супруги поженились в 2005 году и уже воспитывают двоих общих детей: 6-летнего Георгия и 3-летнюю Анну.