Недавно 35-летний Родион Газманов оказался втянут в крупный скандал. Одна из организаторов благотворительного мероприятия заявила, что певец вел себя с ней по-хамски и оскорблял ее сотрудниц. Исполнитель ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 13 Организатор благотворительного мероприятия на своей странице в соцсетях написала о сотрудничестве с Родионом Газмановым

Недавно Родиона Газманова обвинили в том, что он проигнорировал приглашение на благотворительное мероприятие. Один из организаторов, Галина Бернгольд, на своей странице в соцсети подробно описала конфликт: «Вчера позвонила Родиону Газманову. Пригласила его на благотворительное мероприятие, посвященное акции «Передай добро». Кроме как «Фыр», «Фу», «Мне это неинтересно», «Позвоните моим помощникам и директору на счет оплаты. Если им будет интересно, то мы еще подумаем». А теперь этот ребенок поливает грязью меня и моих Леди. Вот и певец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

Певец не смог промолчать и ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме: «Продолжение марлезонского балета. Дама, заявившая, что «она 22 года в пиаре» и «выше меня по статусу, и никакому директору звонить не будет», перешла в наступление. С учетом того, что вопрос об оплате не поднимался в принципе, гражданке надо провериться у врача. Слуховые галлюцинации — плохой признак. Будьте осторожны». Поклонники поддержали Газманова. Фолловеры певца отметили, что такое поведение за ним никто и никогда не замечал, поэтому удивительно, что его обвиняют в меркантильности.