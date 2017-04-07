Недавно Родиона Газманова обвинили в том, что он проигнорировал приглашение на благотворительное мероприятие. Один из организаторов, Галина Бернгольд, на своей странице в соцсети подробно описала конфликт: «Вчера позвонила Родиону Газманову. Пригласила его на благотворительное мероприятие, посвященное акции «Передай добро». Кроме как «Фыр», «Фу», «Мне это неинтересно», «Позвоните моим помощникам и директору на счет оплаты. Если им будет интересно, то мы еще подумаем». А теперь этот ребенок поливает грязью меня и моих Леди. Вот и певец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».
Певец не смог промолчать и ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме: «Продолжение марлезонского балета. Дама, заявившая, что «она 22 года в пиаре» и «выше меня по статусу, и никакому директору звонить не будет», перешла в наступление. С учетом того, что вопрос об оплате не поднимался в принципе, гражданке надо провериться у врача. Слуховые галлюцинации — плохой признак. Будьте осторожны». Поклонники поддержали Газманова. Фолловеры певца отметили, что такое поведение за ним никто и никогда не замечал, поэтому удивительно, что его обвиняют в меркантильности.
Не верю! Помню Родю маленьким, как он котлеты собаке носил!
я согласна с Галиной Бернгольд. Написала как-то комментарий к посту Р. Газманова. В ответ было столько оскорблений. Хотя я выразила свое мнение, на которое имеет право любой человек. Но видимо Р. Газманова воспитали с чувством непререкаемости его авторитета. В области финансов он ничего не добился и решил снова запеть. Певец - он тоже так себе...
Не верю! Помню Родю маленьким, как он котлеты собаке носил!
Ну и промолчал бы, если не было ничего. А отмазы в инсте лепить, как-то глупо
Судить о человеке, не общаясь с ним, конечно, неправильно, но как-то в одном из интервью лет 7 назад он сказал что-то вроде: "Мне часто бывает сложно доверять девушкам, так как я не знаю почему она со мной - из-за любви или потому, что я Родион Газманов". А что, собственно, с того, что он Родион Газманов, фамилию прославил не он, а его отец, который, по-моему, гораздо меньше ею кичится, чем сын.
Ну, вообще-то сам ответ Родиона написан в довольно хамском тоне, поэтому смело можно поверить, что он на это способен.
А при чем тут его возраст? Что за хамство всех моложе себя детьми называть? Если разговор был записан - обвиняйте, а так это наглая ложь без фактов. Странная манера, приглашать на благотворительность, и поливать грязью потом, если тебе отказали. Кстати, почему эта женщина не позвонила директору? Ей не нужны деньги?
Тот еще сосунок,у него давно уже комплексы,как я поняла,нормальные девушки с ним ничего не хотят,да и особо не заметен он был с ними,как показывали одну,ну и то похоже сбежала,не стала его закидоны терпеть
Работала с Родионом и его отцом в Липецке, несколько лет назад. Ничего подобного и в помине нет - скромный молодой человек. Отвечает чуть ли не полушепотом и всегда уважителен ко всем. Артистов было много в мероприятии и он словом не обмолвился ни о чем, в отличие от других, у которых "стаканы не по райдеру стояли". Не верится... А вот тон дамы не понравился... Вообще-то, дурной тон звонить артисту, не будучи с ним лично знакомым, а судя по их перепалке она его не знает лично. Так вот - все организаторы всегда звонят менеджменту артиста, и это норма, особо если ты в "пиаре 22 года". И уж с ними там все обсуждают.
Не верю! Помню Родю маленьким, как он котлеты собаке носил!
😂+1000000