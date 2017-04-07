Не успели в Сети утихнуть разговоры о том, что Тимати, наконец, примирился со своим давним врагом — Филиппом Киркоровым, как рэпер вновь оказался в центре скандала. Неприятный инцидент произошел после того, как в социальной сети лидера Black Star появилось видео с акции, посвященной памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. В опубликованном ролике музыкант рассказывал журналистам о необходимости заниматься спортом, напрочь забыв при этом о поводе, по которому все собрались.
Рэпер не смог промолчать и на выпад подписчицы ответил оскорблением: «Я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, но пожалуй сделаю исключение», — отразил удар Тимати. — Какого …, такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией?»
Музыкант также пояснил свое высказывание о спорте и подробно рассказал о своем отношении к событиям в Сирии. Тем не менее, завершить свое послание Тимур решил нелицеприятными обвинениями в адрес девушки. Рэпер попросил ее следить за собственной жизнью и назвал представительницей «стада кнопочных войск».
По сути Тимоти правильно ответил, но вот на личности не надо было переходить.
Не надо было ему так, девушка права
Тимур неправ. Он вроде хорошо воспитан...
Девушка очень грубо высказалась, ответил в той же манере. Наверняка на него столько всего льют в соцсетях, сколько можно это глотать
А почему "фолловерам" можно писать оскорбления на личной странице человека, а стоит только ему ответить в том же тоне, так сразу "скандал"? Политика двойных стандартов? P.S. Я к Тимати равнодушна и не подписана на него, но, по сути, он имел полное право ответить хамством на хамство, почему нет-то
Может Тимати и лицемерил, НО девушка ОЧЕНЬ ГРУБО высказалась в его адрес. Любой мужик бы так отреагировал. А если бы она такое в лицо сказала, то еще и по щам бы получила.
А почему "фолловерам" можно писать оскорбления на личной странице человека, а стоит только ему ответить в том же тоне, так сразу "скандал"? Политика двойных стандартов? P.S. Я к Тимати равнодушна и не подписана на него, но, по сути, он имел полное право ответить хамством на хамство, почему нет-то
Если отвечаешь хамством, значит ты сам такой. Научитесь общаться с людьми вежливо. Каждый отвечает только за свое поведение. В любом разговоре возможно следить за своей речью.
Он публичная личность, терпеть критику- это часть его работы за которую он получает нехилое бабло. Если бы промолчал- выглядел бы умнее этой курицы. А так они на равных.
И все таки какого художника он говорил о спорте в интервью о теракте?
А нафига сначала на камеру фигню нести а потом обижаться????
Глупый он, глупы его фанаты, все закономерно