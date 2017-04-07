Обычно Тимати игнорирует нападки хейтеров, однако иногда у рэпера все же сдают нервы, и он вступает в перепалку с поклонниками. На этот раз 33-летний основатель Black Star грубо ответил фанатке на критику в своем Инстаграме.

Не успели в Сети утихнуть разговоры о том, что Тимати, наконец, примирился со своим давним врагом — Филиппом Киркоровым, как рэпер вновь оказался в центре скандала. Неприятный инцидент произошел после того, как в социальной сети лидера Black Star появилось видео с акции, посвященной памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. В опубликованном ролике музыкант рассказывал журналистам о необходимости заниматься спортом, напрочь забыв при этом о поводе, по которому все собрались.

«Шта ты несешь, тимОти?!?!?... Фарисейство и лицемерие... Снял хотя бы свой колпак!!! У людей скорбь и в нашей стране, и в Сирии тоже погибли дети в газовой атаке. Какой млин СПОРТ???! Клоун (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru.)», — возмутилась девушка.

Рэпер не смог промолчать и на выпад подписчицы ответил оскорблением: «Я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, но пожалуй сделаю исключение», — отразил удар Тимати. — Какого …, такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией?»

Музыкант также пояснил свое высказывание о спорте и подробно рассказал о своем отношении к событиям в Сирии. Тем не менее, завершить свое послание Тимур решил нелицеприятными обвинениями в адрес девушки. Рэпер попросил ее следить за собственной жизнью и назвал представительницей «стада кнопочных войск».