В 2009 году в жизни Виктории Карасевой случилась страшная трагедия, обернувшаяся для нее инвалидностью. В одном из столичных ресторанов девушке подали некачественное блюдо из морепродуктов. Острый осколок мидии изрезал пищевод и вызвал серьезный воспалительный процесс, из-за которого участница «Дома-2» едва не погибла.
Вскоре после публикации нескольких постов Карасева исчезла из Инстаграма и не появляется там уже полтора месяца. Фолловеры, которые поначалу были немного напуганы, теперь вовсю бьют тревогу. Один из интернет-пользователей попытался объяснить, что Виктории не всегда может выходить в Сеть: «Объясню вам. Она живет в избушке, там интернет только когда приезжает Слава. Они не живут вместе. Бывает он там раз в 2-3 месяца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)». Однако поклонник еще сильнее напугал фанатов, которые недоумевают, как можно оставлять человека с инвалидностью так надолго. «Вы хотите сказать, что Виктория полностью зависит от Дворецкова? Вдруг она умирает там с голоду?», «Вика, пиши адрес, мы приедем и поможем тебе!», «Вика, как ты там? Не молчи, пожалуйста!» — всполошились перепугавшиеся фолловеры бывшей участницы телепроекта. Надеемся, в самом скоро времени Карасева даст о себе знать.
Жалко девушку. О какой избушке идёт речь?
Она сирота?
И откуда у неё поклонники?
Наверняка избушкой образно названа обычная квартира . Интернет сейчас дрступен и в бесплатном виде, если подключать в качестве пробы новой фирмы.
У нее мама чуть ли не генеральша милиции! Вы что! Какая "избушка"??
В избушке на Рублевке?
Пластика груди из-за травмы пищевода? эээээ... штА?
И причём здесь- забыть о своей мечте? Петь она мечтала? Так, у неё не получалось изначально. Не надо все "травме" приписывать, Викуся)
В какой такой избушке ? Виктория в 2011 г. получила 2,2 млн руб. в качестве компенсации от ресторана Il Patio.
Пластика груди из-за травмы пищевода? эээээ... штА?
И причём здесь- забыть о своей мечте? Петь она мечтала? Так, у неё не получалось изначально. Не надо все "травме" приписывать, Викуся)
При оперировании пищевода вскрывается грудная клетка, часто идет деформация и провалы. Так что пластика внешне выравнивает такой дефект.
В какой такой избушке ? Виктория в 2011 г. получила 2,2 млн руб. в качестве компенсации от ресторана Il Patio.
В акку пусть засунут себе деньги,на них Новый пищевод не вставишь
У неё же есть родители! Какая избушка?!