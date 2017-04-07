Фолловеры 37-летней Виктории Карасевой в последнее время серьезно обеспокоены состоянием ее здоровья. Девушка, получившая инвалидность, не выходит на связь уже полтора месяца. На днях один из интернет-пользователей объяснил, что у бывшей участницы телестройки нет возможности появляться в Сети, потому что большую часть времени она живет в избушке одна и без связи.

1 2 3 ... 14 Виктория Карасева перестала выходить на связь полтора месяца назад

В 2009 году в жизни Виктории Карасевой случилась страшная трагедия, обернувшаяся для нее инвалидностью. В одном из столичных ресторанов девушке подали некачественное блюдо из морепродуктов. Острый осколок мидии изрезал пищевод и вызвал серьезный воспалительный процесс, из-за которого участница «Дома-2» едва не погибла.

Страшный случай Виктория не может забыть до сих пор и признается фолловерам, что, хоть она и научилась жить с этой болью, физический дискомфорт никуда не исчез.

Вскоре после публикации нескольких постов Карасева исчезла из Инстаграма и не появляется там уже полтора месяца. Фолловеры, которые поначалу были немного напуганы, теперь вовсю бьют тревогу. Один из интернет-пользователей попытался объяснить, что Виктории не всегда может выходить в Сеть: «Объясню вам. Она живет в избушке, там интернет только когда приезжает Слава. Они не живут вместе. Бывает он там раз в 2-3 месяца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)». Однако поклонник еще сильнее напугал фанатов, которые недоумевают, как можно оставлять человека с инвалидностью так надолго. «Вы хотите сказать, что Виктория полностью зависит от Дворецкова? Вдруг она умирает там с голоду?», «Вика, пиши адрес, мы приедем и поможем тебе!», «Вика, как ты там? Не молчи, пожалуйста!» — всполошились перепугавшиеся фолловеры бывшей участницы телепроекта. Надеемся, в самом скоро времени Карасева даст о себе знать.