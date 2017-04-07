34-летняя Анна Седокова совсем скоро в третий раз станет мамой. Накануне рождения малыша звезда отправилась в Лос-Анджелес. На днях она опубликовала свою фотографию на океанском побережье и рассказала о сложностях, которые испытывает незадолго до родов.
О жизни Анны Седоковой поклонники знают если не все, то очень многое. Певица всегда была откровенна со своими фанатами и до сих пор продолжает делиться самым личным. Меньше суток назад в Инстаграме звезды появился длинный пост, в котором она рассказала о том, как непросто ей приходится во время беременности.
В самом начале Анна уточнила, что хотела написать о работе, однако не смогла и решила, что текст будет о любви и материнстве. «Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно, тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду. Так и со своим мужчиной. Сложно, тошнит … но я люблю его до безумия и очень жду (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru.)«, — поделилась певица.
Напомним, что малыш, который появится на свет совсем скоро, станет для артистки третьим ребенком. Анна уже воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений с другими мужчинами.
Создаётся впечатление, что Анна рожает от всех своих партнеров, выходит замуж за всех своих избранников, и ясно-понятно ,отношения разрываются, также неизбежно. В общем, 3 дубль!
Я думала это слухи. Но она все таки сделала это и от третьего мужика решила залететь, это вообще зашквар.
Создаётся впечатление, что Анна рожает от всех своих партнеров, выходит замуж за всех своих избранников, и ясно-понятно ,отношения разрываются, также неизбежно. В общем, 3 дубль!
Мужчин в жизни Ани было гораздо больше, чем 3(того танцора хотя бы вспомните), но рожает она исключительно от очень обеспеченных. Молодец, чего уж там
Вот какая вам лично разница, от одного мужа она рожает или от трёх мужей??? Она же детей не бросает, всех сама растит. Дети счастливые, улыбаются на каждом фото. Зато алиментов и наследства сколько!!!🤣🤣🤣
Анна классная!! Желаю ей счастья с мужчинами или без: у нее есть главное сокровище- ее дети!
Детьми мужиков хомутает ) А кто отец в этот раз?
Каждого любит до безумия.