34-летняя Анна Седокова совсем скоро в третий раз станет мамой. Накануне рождения малыша звезда отправилась в Лос-Анджелес. На днях она опубликовала свою фотографию на океанском побережье и рассказала о сложностях, которые испытывает незадолго до родов.

1 2 3 ... 15 Анна Седокова пожаловалась на сложности, которые испытывает во время беременности

О жизни Анны Седоковой поклонники знают если не все, то очень многое. Певица всегда была откровенна со своими фанатами и до сих пор продолжает делиться самым личным. Меньше суток назад в Инстаграме звезды появился длинный пост, в котором она рассказала о том, как непросто ей приходится во время беременности.

В самом начале Анна уточнила, что хотела написать о работе, однако не смогла и решила, что текст будет о любви и материнстве. «Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно, тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду. Так и со своим мужчиной. Сложно, тошнит … но я люблю его до безумия и очень жду (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru.)«, — поделилась певица.

Напомним, что малыш, который появится на свет совсем скоро, станет для артистки третьим ребенком. Анна уже воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений с другими мужчинами.