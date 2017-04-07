После публикации в Инстаграме Анны Семенович пикантного снимка на певицу обрушился шквал критики. В комментариях под своей следующей фотографией звезда, наконец, решила ответить на едкие высказывания. Певица заявила, что ее красота натуральная, и призвала недоброжелателей заняться саморазвитием и перестать завидовать успешным людям.
Поклонники, в целом, поддержали певицу. Некоторые даже сменили гнев на милость: «Да, вы все верно рассуждаете... но неужели не хватает силы воли привести себя в порядок? Ведь признаетесь себе — есть над чем работать! Вы красивая, умная — да! Но вы тешитесь отфотошопленными снимками и влюбляетесь в себя сделанную рукой ретушера, хирурга, косметолога и тд», — возразила артистке одна из подписчиц.
да. да. верим в большой труд... врача, который делал липосакцию
Да уж, по фото №4 видно, что она никогда не ретуширует свои снимки
Красавица!
Хороша Анюта, соглана, после работы врача - пластического хирурга, она тоже немало усилий приложила к формированию своего нового тела. Анюта, как Дубцова, к лету проходит всевозможные процедуры, включая липосакцию, стройнеет, а к зиме опять свои килограммы "нагуливает". Ничего не поделать с конституцией, только держать себя в "ежевых рукавицах" и ни на мгновение не расслабляться. Тренажеры, диета, пластика)))
Она склонна к полноте, поэтому ничего особо не поделаешь, да и годков ей уже не мало.
ну на 16-м фото и у подтанцовки ляхи не слабые...Так что может она не так и толста.