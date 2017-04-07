Недавнее откровенное фото 37-летней Анны Семенович оставило подписчиков певицы в недоумении. Фанаты разделились на две части: одни решили, что звезда переборщила с фотошопом, а другие и вовсе посчитали, что артистка сделала пластику.

1 2 3 ... 15 Анна Семенович ответила подписчикам, обвинившим ее в чрезмерном использовании фотошопа

После публикации в Инстаграме Анны Семенович пикантного снимка на певицу обрушился шквал критики. В комментариях под своей следующей фотографией звезда, наконец, решила ответить на едкие высказывания. Певица заявила, что ее красота натуральная, и призвала недоброжелателей заняться саморазвитием и перестать завидовать успешным людям.

«Вот, что я хочу сказать вам мои дорогие подписчики — мое тело и мои мысли, это результат большого труда над собой и я вместо того, чтоб лежать на диване и писать другим людям (мерзкие) комментарии, иду в спорт зал или читаю интересные книги (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru.)», — написала Семенович.

Поклонники, в целом, поддержали певицу. Некоторые даже сменили гнев на милость: «Да, вы все верно рассуждаете... но неужели не хватает силы воли привести себя в порядок? Ведь признаетесь себе — есть над чем работать! Вы красивая, умная — да! Но вы тешитесь отфотошопленными снимками и влюбляетесь в себя сделанную рукой ретушера, хирурга, косметолога и тд», — возразила артистке одна из подписчиц.