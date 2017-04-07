34-летняя мама двоих детей из штата Висконсин настолько похожа на Анджелину Джоли, что вынуждена ежедневно отбиваться от фанатов своей знаменитой «близняшки».

Мелиса Бейзен из небольшого городка в штате Висконсин страдает от излишнего внимания общественности из-за невероятного сходства с Анджелиной Джоли. Мама двоих детей утверждает, что ее ежедневно останавливают на улице прохожие, просят автограф или спрашивают о родстве с голливудской дивой.

Удивительно, но сама Мелиса не считает себя красавицей. Она уверена, что ее внешность несовершенна, однако сравнение с признанным идеалом красоты повышает ей самооценку.

«Я стала узнаваемой. Я получила признание, но нахожу это забавным. Это все как-то нереально. Она всегда была моим кумиром. Сравнение с ней для меня настоящее безумие», — заявляет девушка.

Недоволен излишним вниманием к своей избраннице и муж Мелисы. Молодой человек не может свыкнуться с мыслью, что его девушку принимают за ту, кем она не является. А вы как считаете, есть сходство?