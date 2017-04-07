Мелиса Бейзен из небольшого городка в штате Висконсин страдает от излишнего внимания общественности из-за невероятного сходства с Анджелиной Джоли. Мама двоих детей утверждает, что ее ежедневно останавливают на улице прохожие, просят автограф или спрашивают о родстве с голливудской дивой.
«Я стала узнаваемой. Я получила признание, но нахожу это забавным. Это все как-то нереально. Она всегда была моим кумиром. Сравнение с ней для меня настоящее безумие», — заявляет девушка.
Недоволен излишним вниманием к своей избраннице и муж Мелисы. Молодой человек не может свыкнуться с мыслью, что его девушку принимают за ту, кем она не является. А вы как считаете, есть сходство?
Жуть какая! Похожа, но это как карикатура ожившая. Скорее уж Джессика Реббет)
это же шутка такая?
Не похожа
Теперь всех баб схожего типажа будут в двойники записывать?
Где уж там две капли?эта женщина ,честно говоря, очень неприятная и старовата для своих лет
Она, права, хоть и есть нечто общее во внешности, но она некрасивая.
Похожи как две капли дров
Джолина карикатура.
Наша костенко больше похожа
Все думают раз губы накачал стрелки подвёл и ты уже Джоли. А да, ещё надо вытянуть их и надуть что бы похожесть была. Смешные дуры.