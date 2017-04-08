31 марта певица Натали отметила свой 43-й день рождения, а спустя несколько дней родила сына. Малыш стал третьим ребенком для артистки и ее супруга Александра Рудина.
По словам счастливого отца, которые цитируют российские СМИ, мама и малыш чувствуют себя хорошо и в скором времени отправятся домой. Как сообщают журналисты портала Life.ru, малыш с весом 3,5 кг и ростом 51 см появился на свет в одном из столичных роддомов.
Напомним, третья беременность известной певицы стала для ее поклонников большим сюрпризом. Фотографии звезды в интересном положении появились в Сети в январе этого года. Тогда Натали уже была на шестом месяце.
Редакция Woman.ru от всей души поздравляет Натали и ее супруга Александра с этим радостным событием.
Поздравляю от всей души) у нас примерно одинаковый срок)
Трое детей и от одного мужа) в нашей жизни это редкость, среди звёзд) Хорошая семья, счастья им.
О Боже, какой мущино! Теперь у Наташки ТРИ сына!
О Боже, какой мущино! Теперь у Наташки ТРИ сына!
Поздравляю! Наверное дочку хотели, но третий сын тоже прекрасно. Четвертый ребенок точно будет дочка))))
Какая она молодец! 3 сына, такой крепкий брак, в таком возрасте выглядит вообще прекрасно, лет на 25! И как человек приятная и песни ( для нашей попсы) более-менее приятные поет! От души поздравляю. Здоровья ей на долгие года и ее малышам, бесконечного семейного счастья на всю жизнь.
Красавица! Мужу её повезло.
Вот молодец, и семья крепкая, и трое детей, и выглядит отлично) Поздравляю!
Поздравляю от всей души!!!!!!)))))) как просила, Богородица помогла)))) наверное сейчас нужно больше защиты. Четвёртый ребёнок точно уже дочка будет)))
Такая умничка и красавица. Поздравляю.