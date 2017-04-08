Счастливое событие произошло в жизни певицы Натали: артистка родила сына. Малыш появился на свет 7 апреля — в православный праздник Благовещение.

31 марта певица Натали отметила свой 43-й день рождения, а спустя несколько дней родила сына. Малыш стал третьим ребенком для артистки и ее супруга Александра Рудина.

По словам счастливого отца, которые цитируют российские СМИ, мама и малыш чувствуют себя хорошо и в скором времени отправятся домой. Как сообщают журналисты портала Life.ru, малыш с весом 3,5 кг и ростом 51 см появился на свет в одном из столичных роддомов.

Напомним, третья беременность известной певицы стала для ее поклонников большим сюрпризом. Фотографии звезды в интересном положении появились в Сети в январе этого года. Тогда Натали уже была на шестом месяце.

Редакция Woman.ru от всей души поздравляет Натали и ее супруга Александра с этим радостным событием.