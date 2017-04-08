После церемонии вручения премии Fashion Los Angeles Awards 2017 семья Синди Кроуфорд в полном составе отправилась отдыхать на знаменитый остров Сен-Барт. Именно там папарацци удалось сделать снимки супермодели и ее супруга Рэнди Гербера на пляже. Поклонников восхитила фигура 51-летней звезды в бикини. Спустя пару дней их ждал еще один сюрприз: в своем Инстаграме Кроуфорд опубликовала снимок, на котором она позирует топлес.
«Навеки в джинсах», — написала она в комментариях. Кроме них на Синди больше ничего не было.
Красавица! И дети изумительны! Приятно смотреть, самое главное, что у неё хватает ума не перекраивать себя
Сын реально классный манекенщик
Красавица! И дети изумительны! Приятно смотреть, самое главное, что у неё хватает ума не перекраивать себя
Молоденькая Паулина Поризкова была в тысячу раз красивее Синди, но Синди дольше функционирует.
Синди Кроуфорд постарела ужасно, реально. Еще живот с жиром, раньше была симпатичной, не более.