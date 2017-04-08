Съемки с участием Синди Кроуфорд всегда привлекают наше внимание, но куда интереснее смотреть на реальные снимки звезды, без ретуши и глянцевого лоска. Супермодель знает, что находится в отличной форме, поэтому регулярно публикует в социальных сетях свои фото в бикини. На этот раз она порадовала поклонников фотографией в одних лишь джинсах.

1 2 3 ... 15 В своем Instagram Синди Кроуфорд опубликовала снимок с пляжа, на котором она запечатлена лишь в одних джинсах

После церемонии вручения премии Fashion Los Angeles Awards 2017 семья Синди Кроуфорд в полном составе отправилась отдыхать на знаменитый остров Сен-Барт. Именно там папарацци удалось сделать снимки супермодели и ее супруга Рэнди Гербера на пляже. Поклонников восхитила фигура 51-летней звезды в бикини. Спустя пару дней их ждал еще один сюрприз: в своем Инстаграме Кроуфорд опубликовала снимок, на котором она позирует топлес.

«Навеки в джинсах», — написала она в комментариях. Кроме них на Синди больше ничего не было.