В начале этого года стало известно о том, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались. Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса приняла решение разойтись, несмотря на 20 лет совместной жизни.
Спустя два месяца после этой неожиданной для многих новости 51-летний режиссер признался, что его сердце уже не свободно. В программе Леры Кудрявцевой он даже сообщил имя своей новой избранницы - Мария. А вот бывшая гражданская супруга Кончаловского никак не комментировала свою личную жизнь. Поклонники гадали, встречается ли с кем-то 39-летняя актриса или нет?
8 апреля в СМИ появилась информация о том, что Любовь Толкалина закрутила роман с Борисом Гребенщиковым. Корреспондентам портала Life.ru удалось запечатлеть новоиспеченную пару в городе Муроме, где у 63-летнего музыканта состоялось несколько концертов. На снимках видно, как Борис и Любовь идут под руку, и актриса держит букет роз, судя по всему, подаренный ее спутником.
Ни та, ни другая сторона пока никак не прокомментировали происходящее. Мы будем следить за развитием событий.
БГ конечно талантлив...но старый ведь он для нее (
А я предполагала, что ее сейчас по молоденьким понесёт, а тут😲 неожиданно однако
Только не этот!!!!!!!
Толкалина красоткаю гребень - сверх.человек, рада за обоих!
Да ладно ... Чё, вообще ку-ку?!
У Кончалкина сын родился, правда, говорят, не его (его новая пассия - юристка Леонова слаба на передок), и Люба решила рассекретить свой давний роман с Гребнем. Лучше жить с гением, чем с ничтожеством, у которого на свою родную дочь не хватает ни денег, ни времени!
Не может быть...БГ конечно велик и светел, но в роман с Толкалиной поверить сложно.
Толкалина просто классная !!!
Толкалина просто обычная, без всякого класса.БГ, конечно талант, и вместе их не представляю
ужас с козлобородым гуру😭