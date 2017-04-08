По слухам, сердце российской актрисы вновь не свободно. Папарацци запечатлели Любовь Толкалину вместе с Борисом Гребенщиковым. Снимки пары уже появились в Сети.

1 2 3 4 5 6 7 Говорят, что у Любови Толкалиной новый роман

В начале этого года стало известно о том, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались. Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса приняла решение разойтись, несмотря на 20 лет совместной жизни.

Спустя два месяца после этой неожиданной для многих новости 51-летний режиссер признался, что его сердце уже не свободно. В программе Леры Кудрявцевой он даже сообщил имя своей новой избранницы - Мария. А вот бывшая гражданская супруга Кончаловского никак не комментировала свою личную жизнь. Поклонники гадали, встречается ли с кем-то 39-летняя актриса или нет?

8 апреля в СМИ появилась информация о том, что Любовь Толкалина закрутила роман с Борисом Гребенщиковым. Корреспондентам портала Life.ru удалось запечатлеть новоиспеченную пару в городе Муроме, где у 63-летнего музыканта состоялось несколько концертов. На снимках видно, как Борис и Любовь идут под руку, и актриса держит букет роз, судя по всему, подаренный ее спутником.

Ни та, ни другая сторона пока никак не прокомментировали происходящее. Мы будем следить за развитием событий.