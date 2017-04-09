Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Джанет Джексон и Виссам аль-Мана расстались. Ни сама пара, ни их представители пока что не сделали официальных заявлений. Однако по сообщениям портала TMZ, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации все тех же источников, Джанет Джексон с 3-месячным сыном будет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана станет их навещать.
Напомним, Джанет и Виссам поженились в 2012 году, а в начале 2017-го на свет появился их сын Исса. И для 50-летней певицы, и для 42-летнего миллионера этот ребенок стал первым.
Что за бред?
Этого и следовало ожидать. На кой ляд он был ей нужен, она такая избалованная.
Ну правильно, достал он её уже. То ислам прими, то хиджаб напяль, то дитё в полтинник роди. Наверняка очередную дурь придумал, вот и ушла от него.
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Можно подумать у нищих Васьков загонов меньше