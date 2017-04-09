09.04.2017
Совсем недавно певица Джанет Джексон и ее супруг Виссам аль-Мана праздновали рождение первенца, а сегодня стало известно о расставании пары. Интернет-пользователи задаются вопросом, что могло послужить причиной для такого решения, и гадают, сможет ли 50-летняя звезда после 5 лет официального брака претендовать на половину состояния 42-летнего бизнесмена. Оно, по сообщениям СМИ, оценивается в девятьсот миллионов долларов. 
  • Джанет Джексон
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    Очередная пара, казавшаяся счастливой, рассталась

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Джанет Джексон и Виссам аль-Мана расстались. Ни сама пара, ни их представители пока что не сделали официальных заявлений. Однако по сообщениям портала TMZ, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации все тех же источников, Джанет Джексон с 3-месячным сыном будет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана станет их навещать. 

Напомним, Джанет и Виссам поженились в 2012 году, а в начале 2017-го на свет появился их сын Исса. И для 50-летней певицы, и для 42-летнего миллионера этот ребенок стал первым. 

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