Совсем недавно певица Джанет Джексон и ее супруг Виссам аль-Мана праздновали рождение первенца, а сегодня стало известно о расставании пары. Интернет-пользователи задаются вопросом, что могло послужить причиной для такого решения, и гадают, сможет ли 50-летняя звезда после 5 лет официального брака претендовать на половину состояния 42-летнего бизнесмена. Оно, по сообщениям СМИ, оценивается в девятьсот миллионов долларов.

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Джанет Джексон и Виссам аль-Мана расстались. Ни сама пара, ни их представители пока что не сделали официальных заявлений. Однако по сообщениям портала TMZ, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации все тех же источников, Джанет Джексон с 3-месячным сыном будет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана станет их навещать.

Напомним, Джанет и Виссам поженились в 2012 году, а в начале 2017-го на свет появился их сын Исса. И для 50-летней певицы, и для 42-летнего миллионера этот ребенок стал первым.