Совсем скоро поклонников Ольги Бузовой ждет громкая премьера — в эти дни она находится в Сочи, где снимает клип на свою новую песню «Люди не верили». После тяжелого съемочного дня, во время которого начинающей певице пришлось много времени провести в ледяной воде, она отправилась в баню.
То ли взяв пример с Анастасии Волочковой, то ли решив не изменять своему новому амплуа сильной и роковой женщины, в качестве банного наряда она выбрала весьма смелый купальник. Модель с прозрачными вставками по бокам подчеркнула стройную фигуру Ольги и вдохновила более 260 000 подписчиков ее страницы в Инстаграме поставить «лайк».
она в баню фоткаться ходит что ли? укладка, макияж..
Купальник супер, хочу такой
Ну чё сказать?Замуж она опять хочет...
Хороша, что уж там!