09.04.2017

В последние несколько месяцев Ольга Бузова стала одной из самых обсуждаемых персон в Интернете. И связано это не только с ее разводом с Дмитрием Тарасовым и дебютом на сцене в качестве певицы, но и с выбором крайне смелых нарядов. Вот и на этот раз она привлекла внимание, опубликовав снимок в откровенном купальнике. 
  • Ольга Бузова
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    Ольга Бузова посетила сочинскую баню в провокационном купальнике

Совсем скоро поклонников Ольги Бузовой ждет громкая премьера — в эти дни она находится в Сочи, где снимает клип на свою новую песню «Люди не верили». После тяжелого съемочного дня, во время которого начинающей певице пришлось много времени провести в ледяной воде, она отправилась в баню.


То ли взяв пример с Анастасии Волочковой, то ли решив не изменять своему новому амплуа сильной и роковой женщины, в качестве банного наряда она выбрала весьма смелый купальник. Модель с прозрачными вставками по бокам подчеркнула стройную фигуру Ольги и вдохновила более 260 000 подписчиков ее страницы в Инстаграме поставить «лайк».

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