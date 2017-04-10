Недавно в Москве прогремела премия «Шансон года», где появились многие представители шоу-бизнеса. Однако среди гостей светского мероприятия не оказалось 67-летней Аллы Пугачевой. Примадонна, не появившаяся на концерте, сама того не желая, дала коллегам по цеху и поклонникам повод для слухов.

1 2 3 ... 14 Алла Пугачева довольно часто посещает публичные мероприятия

Алла Пугачева — желанная гостья на любом светском мероприятии, особенно, если речь идет о событии музыкальном. Однако на недавней премии «Шансон года» Примадонна не появилась, чем спровоцировала появление слухов о проблемах со здоровьем. Директор радио «Шансон» пообщался с журналистами Woman’s Day и подтвердил, что Алле собираются делать операцию: «Чистая правда! Чем заболела не знаю, операцию какую-то будут делать. Говорят, плановую».

Чтобы удостовериться в правдивости слов организаторов, корреспонденты издания обратились к Владимиру Преснякову, однако он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о болезни бывшей тещи. Позднее о состоянии здоровья артистки высказался ее супруг Максим Галкин. «Не знаю, откуда вы это взяли… Но Алла Борисовна чувствует себя прекрасно», — заверил журналистов знаменитый юморист.