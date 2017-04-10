Отец Ренаты Литвиновой, Мурат Вергазов, оставил семью, когда будущая знаменитость едва научилась ходить. Несмотря на то, что с папой актриса связь не поддерживала, она все же довольно близко общалась с его родным братом Ренатом Аминовичем, который умер в прошлом году.
Оказалось, что родственники пытались наладить контакт с актрисой. «Одно время родня Мурата Аминовича пыталась подружиться с Ренатой. И его двоюродные сестры, и дочери, насколько мне известно. Но потом они поняли, что сами первыми допустили ошибку. Когда Литвинова стала знаменитой, все кому не лень принялись делиться рассказами о родстве со звездой. Когда же, до всей этой популярности, им вдвоем с мамой приходилось нелегко, никого из этих людей рядом не было», — рассказал историк Марат Сафаров журналистам.
Позднее, как призналась девушка, она пыталась сблизиться с родственницей и даже приехала к ней на съемочную площадку вместе с младшей сестрой Вероникой, но пообщаться не смогли: «Даже не знаю, кто был инициатором, но поговорить с Литвиновой так и не удалось. Снимали в сталинской высотке между этажами, она была режиссером, все контролировала, толком уделить время нам не вышло — просто поздоровались и все». К слову, дети Вергазова от первого и третьего браков поддерживают дружеские отношения друг с другом.
Я бы тоже при таком раскладе не общалась
Тут дело даже не о обидах или что там еще, просто совершенно чужие они люди, им нечего делиться. Был бы отец достойным человеком, хотя бы ради него постарались бы, даже такого нету. Оставили бы Ренату в покое, ведь когда она была не знаменитой ее существование видимо не тревожил их?
Тут дело даже не о обидах или что там еще, просто совершенно чужие они люди, им нечего делиться. Был бы отец достойным человеком, хотя бы ради него постарались бы, даже такого нету. Оставили бы Ренату в покое, ведь когда она была не знаменитой ее существование видимо не тревожил их?
ее Галкин сделал знаменитой. Чем она примечательна?