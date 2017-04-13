Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. Ленина не перестает удивлять нас и вас своими неординарными идеями и остроумными размышлениями. Вслед за откровением про роман с миллиардером эксцентричная блондинка готова поделиться и личным опытом отношений с совершенно противоположным мужчиной — альфонсом. Лена Ленина рассказывает, в чем такой возлюбленный хорош, но, самое главное, как не стать жертвой мошенничества.

Лена Ленина специально для Woman.ru впервые рассказывает о собственном опыте отношений с альфонсом

Альфонсы, как показали грустные истории моих подруг, бывают трех видов. Первый, самый честный, это альфонс-эскорт. Он сразу и честно заявляет, что ночь с ним стоит две тысячи евро, если он европейский красавец-модель, или двести евро, например, если он очень загорелый абориген Доминиканской Республики. По крайней мере, без обмана.

Второй вид альфонсов — это психологические мошенники, которые, действуя с сообщниками, становятся очень эффективными машинами по отбиранию больших сумм у дам.

Один, например, развел теперь всем грустно-известную и, к несчастью, покойную мою бывшую подругу и экс-любовницу Никиты Джигурды Людмилу аж на полмиллиона евро. «Я насмерть задавил пешехода, — заявил он ей однажды, бледнея. — И мне срочно нужно 500 тысяч долларов, чтобы не сесть в тюрьму!». Она не знала, сколько «стоит задавить пешехода», но заставила своего банкира выдать эту огромную сумму наличными и... любимый мужчин исчез. С деньгами, разумеется. Эти альфонсы очень коварны, они владеют техниками нейролингвистического программирования, и бороться с ними бесполезно. Все равно разведут на деньги.

Третья группа — самая, казалось бы, безобидная и при этом самая распространенная — это наши любимые мужья, которых мы сами делаем альфонсами.

Они не планировали жить за наш счет, но мы сами позволяем им проживать в нашей квартире, не работать, не платить в ресторанах и не покупать нам подарки. Несколько лет назад я написала целую книгу «Альфонсы» и описала в ней с десяток грустных и поучительных историй моих приятельниц, так или иначе пострадавших от красивых и не очень мужчин. Но я не рассказала про себя. И раз уж пошла такая полоса откровений (см. мою предыдущую исповедь о жизни с миллиардером для Woman.ru), то расскажу и про одного мускулистого красавца.

Бизнесвумен уверена, что самые коварные альфонсы — психологические мошенники

Я часто замечала, что российские женщины устремляются из огня да в полымя и после жизни с миллионером или с миллиардером, бросаются, как стрелка маятника, в другую крайность и находят себе инструктора по фитнесу. Видимо, в таких крайних проявлениях мы ищем все составляющие недостижимого идеала мужчины: с одной стороны, богатый, умный и влиятельный, с другой стороны, красивый, молодой, сексуальный и романтичный.

Вот и я, наобщавшись вволю с мудрейшим и богатейшим, а также с вибратором в его постоянное отсутствие, захотела постоянной человеческой ласки и любви.

Но много работающий, и поэтому богатый и влиятельный мужчина не может мне писать по 20-30 любовных смс в день. У него просто нет на это времени, и голова болит о другом. А получать их так приятно! Не говоря уже о романтических вечерах.

Я очень условно называю этого парня альфонсом, потому что, конечно, за любовь ему я не платила.

Но так называли его все мои подруги, потому что жил он в роскошном доме у меня, а не я у него в Бутово, потому что на Мальдивы в пять звезд мы летали за мой счет или за счет моих бизнес-партнеров, оплачивающих мои фотосессии в своих рекламных целях, а не он, как другие кавалеры, возил меня на своем самолете по фешенебельным курортам.

А еще потому, что не мог он дарить привычные мне дорогие подарки, платить за свет и электричество в доме, в котором со мной жил, или даже помогать мудрым советом по бизнесу. Но я на все закрывала глаза ради красивого мускулистого тела и любовных смс.

По словам нашей колумнистки, она не обращала внимание на финансовое положение своего мужчины, пока он не обнаглел

Отчетливо помню, как на Мальдивах я, с тоской глядя в манящую бирюзовость волн, пахала на два фронта: с одной стороны, текущий бизнес по мейлу-скайпу-вотсапу и, с другой стороны, постоянные фотосессии в неудобных позах, с гримом и прическами. А он целыми днями загорал на шезлонге, сползая с него лишь в рестораны. И желания помочь мне хоть подержать фотоаппарат даже не возникало.

Я, конечно, пыталась беречь его достоинство и даже учила его делать подарки.

Например, пересела на подаренный им совершенно неприличный и дешевый автомобиль, чтобы он чувствовал себя крутяком, подарившим своей девушке машину. Пока мой, честно заработанный в сети франшиз студий маникюра Лены Лениной, спортивный кабриолет класса люкс пылился в гараже.

Зато он гордился своей щедростью, а я радовалась, что не совсем альфонс. И что я умею заставить мужчин быть галантными, даже если ради этого приходится ужинать с ними в дешевых забегаловках, а не в привычных моему желудку двухзвездочных по Мишлену гастрономических ресторанах.

Жизнь с альфонсом, при всей ее мезальянсной бесперспективности, для деловой девушки имеет свои преимущества.

Во-первых, твой мужчина всегда рядом, всегда утешит, всегда пожалеет и по головке погладит. Во-вторых, смотреть на красивое, молоком еще пахнущее молодое тело гораздо приятнее общений со стариками, с дурным запахом изо рта, беременными от пива и лысыми от возраста. В-третьих, молодой парень неутомим в любви и, в-четвертых, по наивности, еще очень романтичен. Главное, не дарить ему подарки дороже тех, что он может позволить подарить тебе. И не брать ему кредиты на свое имя, не переписывать недвижимость и, вообще, не выходить за него замуж, чтобы не пришлось делиться собственноручно заработанным добром.

Самое важное в отношениях с альфонсами — не дарить ему слишком дорогие подарки и не тратить свои деньги на его бизнес, чтобы не пришлось остаться без самостоятельно заработанного добра

В отношениях с очень малозарабатывающим мужчиной я чувствовала себя благородной бессребреницей, которая считает, что любовь дороже денег, и гордилась, что не пополняю толпу рублевских алчных «проституток одного клиента», которые спят только с теми, кто им за это так или иначе платит, даже если это муж.

Но жизнь с мужчиной беднее тебя имеет не только сексуальные преимущества. Незаметно коварные недостатки начинают душить.

Мужчина привыкает к хорошему и уже считает незазорным попросить у тебя помощи, в том числе и материальной, для своего бизнеса, ведь ты такая мудрая и талантливая в делах, что просто обязана помочь начинающему предпринимателю. И женщины начинают продавать свои активы, чтобы лежащему на диване нереализованному гению купить все необходимое для его успешного бизнеса.

Успех случается не всегда, но даже если и случается, то почему-то вам от него не достается даже крох — альфонс удирает от благодетельницы с парикмахершей или официанткой.

В моем случае я, как хорошо подкованная теоретически печальным опытом подруг, умею предвидеть плохие тенденции и скидываю бессовестного альфонса, как балласт, раньше, чем он доберется до моего добра. Но такие расставания все равно бывают грустными и отягощенными раскаяниями о бессмысленно потерянном времени и несбывшихся мечтах.

Чаще всего романы с альфонсами закончиваются тем, что мужчины сбегают с деньгами своих бывших возлюбленных

Мой красавец, в плюс ко всяким посягательствам вроде «ты должна мне помочь в бизнесе», к тому же еще и обнаглел и начал унижать меня, больно давя на мозоли ошибок в жизни и бизнесе. И если в начале отношений он называл меня «Богиней» и писал только на «Вы», то, заматерев и потеряв нюх, начал критиковать и даже оскорблять. Пришлось вернуть его обратно в Бутово. Надеюсь, от неожиданности нюх к нему вернулся.

И если мне еще повезло, и никогда не приходилось платить за любовь, и меня развели не на деньги, а лишь на время, что дороже денег, то другую мою знакомую разули на несколько миллионов, притворяясь крутым и жутко богатым, даря фейковые бриллианты и придумывая «выгодные» инвестиционные программы для ее денег.

А она, бедняжка, бросила не только своего старого, но надежного и богатого мужа, но еще и ребенка, ради счастья жить с любимым красавцем. А любимый, скрывшись с ее миллионами, доставшимися после развода от мужа, сделал себе операцию по изменению внешности и безбедно проживает теперь в другой стране. И чем больше у нас будет состоятельных дам, тем больше будет расти число симпатичных и не очень кавалеров, желающих воспользоваться чужим добром. И традиционное женское паразитирование, в силу нашего феминистичного стремления к равенству, породит равное по масштабам паразитирование мужское. Или даже, по закону качающегося в разные крайности маятника, превзойдет его.