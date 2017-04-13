13.04.2017
Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. Ленина не перестает удивлять нас и вас своими неординарными идеями и остроумными размышлениями. Вслед за откровением про роман с миллиардером эксцентричная блондинка готова поделиться и личным опытом отношений с совершенно противоположным мужчиной — альфонсом. Лена Ленина рассказывает, в чем такой возлюбленный хорош, но, самое главное, как не стать жертвой мошенничества.

Лена Ленина специально для Woman.ru впервые рассказывает о собственном опыте отношений с альфонсом
Лена Ленина специально для Woman.ru впервые рассказывает о собственном опыте отношений с альфонсом

Альфонсы, как показали грустные истории моих подруг, бывают трех видов. Первый, самый честный, это альфонс-эскорт. Он сразу и честно заявляет, что ночь с ним стоит две тысячи евро, если он европейский красавец-модель, или двести евро, например, если он очень загорелый абориген Доминиканской Республики. По крайней мере, без обмана.

Второй вид альфонсов — это психологические мошенники, которые, действуя с сообщниками, становятся очень эффективными машинами по отбиранию больших сумм у дам.

Один, например, развел теперь всем грустно-известную и, к несчастью, покойную мою бывшую подругу и экс-любовницу Никиты Джигурды Людмилу аж на полмиллиона евро. «Я насмерть задавил пешехода, — заявил он ей однажды, бледнея. — И мне срочно нужно 500 тысяч долларов, чтобы не сесть в тюрьму!». Она не знала, сколько «стоит задавить пешехода», но заставила своего банкира выдать эту огромную сумму наличными и... любимый мужчин исчез. С деньгами, разумеется. Эти альфонсы очень коварны, они владеют техниками нейролингвистического программирования, и бороться с ними бесполезно. Все равно разведут на деньги.

Третья группа — самая, казалось бы, безобидная и при этом самая распространенная — это наши любимые мужья, которых мы сами делаем альфонсами.

Они не планировали жить за наш счет, но мы сами позволяем им проживать в нашей квартире, не работать, не платить в ресторанах и не покупать нам подарки. Несколько лет назад я написала целую книгу «Альфонсы» и описала в ней с десяток грустных и поучительных историй моих приятельниц, так или иначе пострадавших от красивых и не очень мужчин. Но я не рассказала про себя. И раз уж пошла такая полоса откровений (см. мою предыдущую исповедь о жизни с миллиардером для Woman.ru), то расскажу и про одного мускулистого красавца.

Бизнесвумен уверена, что самые коварные альфонсы — психологические мошенники
Бизнесвумен уверена, что самые коварные альфонсы — психологические мошенники

Я часто замечала, что российские женщины устремляются из огня да в полымя и после жизни с миллионером или с миллиардером, бросаются, как стрелка маятника, в другую крайность и находят себе инструктора по фитнесу. Видимо, в таких крайних проявлениях мы ищем все составляющие недостижимого идеала мужчины: с одной стороны, богатый, умный и влиятельный, с другой стороны, красивый, молодой, сексуальный и романтичный.

Вот и я, наобщавшись вволю с мудрейшим и богатейшим, а также с вибратором в его постоянное отсутствие, захотела постоянной человеческой ласки и любви.

Но много работающий, и поэтому богатый и влиятельный мужчина не может мне писать по 20-30 любовных смс в день. У него просто нет на это времени, и голова болит о другом. А получать их так приятно! Не говоря уже о романтических вечерах.

Я очень условно называю этого парня альфонсом, потому что, конечно, за любовь ему я не платила.

Но так называли его все мои подруги, потому что жил он в роскошном доме у меня, а не я у него в Бутово, потому что на Мальдивы в пять звезд мы летали за мой счет или за счет моих бизнес-партнеров, оплачивающих мои фотосессии в своих рекламных целях, а не он, как другие кавалеры, возил меня на своем самолете по фешенебельным курортам.

А еще потому, что не мог он дарить привычные мне дорогие подарки, платить за свет и электричество в доме, в котором со мной жил, или даже помогать мудрым советом по бизнесу. Но я на все закрывала глаза ради красивого мускулистого тела и любовных смс.

По словам нашей колумнистки, она не обращала внимание на финансовое положение своего мужчины, пока он не обнаглел
По словам нашей колумнистки, она не обращала внимание на финансовое положение своего мужчины, пока он не обнаглел

Отчетливо помню, как на Мальдивах я, с тоской глядя в манящую бирюзовость волн, пахала на два фронта: с одной стороны, текущий бизнес по мейлу-скайпу-вотсапу и, с другой стороны, постоянные фотосессии в неудобных позах, с гримом и прическами. А он целыми днями загорал на шезлонге, сползая с него лишь в рестораны. И желания помочь мне хоть подержать фотоаппарат даже не возникало.

Я, конечно, пыталась беречь его достоинство и даже учила его делать подарки.

Например, пересела на подаренный им совершенно неприличный и дешевый автомобиль, чтобы он чувствовал себя крутяком, подарившим своей девушке машину. Пока мой, честно заработанный в сети франшиз студий маникюра Лены Лениной, спортивный кабриолет класса люкс пылился в гараже.

Зато он гордился своей щедростью, а я радовалась, что не совсем альфонс. И что я умею заставить мужчин быть галантными, даже если ради этого приходится ужинать с ними в дешевых забегаловках, а не в привычных моему желудку двухзвездочных по Мишлену гастрономических ресторанах.

Жизнь с альфонсом, при всей ее мезальянсной бесперспективности, для деловой девушки имеет свои преимущества.

Во-первых, твой мужчина всегда рядом, всегда утешит, всегда пожалеет и по головке погладит. Во-вторых, смотреть на красивое, молоком еще пахнущее молодое тело гораздо приятнее общений со стариками, с дурным запахом изо рта, беременными от пива и лысыми от возраста. В-третьих, молодой парень неутомим в любви и, в-четвертых, по наивности, еще очень романтичен. Главное, не дарить ему подарки дороже тех, что он может позволить подарить тебе. И не брать ему кредиты на свое имя, не переписывать недвижимость и, вообще, не выходить за него замуж, чтобы не пришлось делиться собственноручно заработанным добром.

Самое важное в отношениях с альфонсами — не дарить ему слишком дорогие подарки и не тратить свои деньги на его бизнес, чтобы не пришлось остаться без самостоятельно заработанного добра
Самое важное в отношениях с альфонсами — не дарить ему слишком дорогие подарки и не тратить свои деньги на его бизнес, чтобы не пришлось остаться без самостоятельно заработанного добра

В отношениях с очень малозарабатывающим мужчиной я чувствовала себя благородной бессребреницей, которая считает, что любовь дороже денег, и гордилась, что не пополняю толпу рублевских алчных «проституток одного клиента», которые спят только с теми, кто им за это так или иначе платит, даже если это муж.

Но жизнь с мужчиной беднее тебя имеет не только сексуальные преимущества. Незаметно коварные недостатки начинают душить.

Мужчина привыкает к хорошему и уже считает незазорным попросить у тебя помощи, в том числе и материальной, для своего бизнеса, ведь ты такая мудрая и талантливая в делах, что просто обязана помочь начинающему предпринимателю. И женщины начинают продавать свои активы, чтобы лежащему на диване нереализованному гению купить все необходимое для его успешного бизнеса.

Успех случается не всегда, но даже если и случается, то почему-то вам от него не достается даже крох — альфонс удирает от благодетельницы с парикмахершей или официанткой.

В моем случае я, как хорошо подкованная теоретически печальным опытом подруг, умею предвидеть плохие тенденции и скидываю бессовестного альфонса, как балласт, раньше, чем он доберется до моего добра. Но такие расставания все равно бывают грустными и отягощенными раскаяниями о бессмысленно потерянном времени и несбывшихся мечтах.

Чаще всего романы с альфонсами закончиваются тем, что мужчины сбегают с деньгами своих бывших возлюбленных
Чаще всего романы с альфонсами закончиваются тем, что мужчины сбегают с деньгами своих бывших возлюбленных

Мой красавец, в плюс ко всяким посягательствам вроде «ты должна мне помочь в бизнесе», к тому же еще и обнаглел и начал унижать меня, больно давя на мозоли ошибок в жизни и бизнесе. И если в начале отношений он называл меня «Богиней» и писал только на «Вы», то, заматерев и потеряв нюх, начал критиковать и даже оскорблять. Пришлось вернуть его обратно в Бутово. Надеюсь, от неожиданности нюх к нему вернулся.

И если мне еще повезло, и никогда не приходилось платить за любовь, и меня развели не на деньги, а лишь на время, что дороже денег, то другую мою знакомую разули на несколько миллионов, притворяясь крутым и жутко богатым, даря фейковые бриллианты и придумывая «выгодные» инвестиционные программы для ее денег.

А она, бедняжка, бросила не только своего старого, но надежного и богатого мужа, но еще и ребенка, ради счастья жить с любимым красавцем. А любимый, скрывшись с ее миллионами, доставшимися после развода от мужа, сделал себе операцию по изменению внешности и безбедно проживает теперь в другой стране. И чем больше у нас будет состоятельных дам, тем больше будет расти число симпатичных и не очень кавалеров, желающих воспользоваться чужим добром. И традиционное женское паразитирование, в силу нашего феминистичного стремления к равенству, породит равное по масштабам паразитирование мужское. Или даже, по закону качающегося в разные крайности маятника, превзойдет его.

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