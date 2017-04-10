Эмбер Херд экстренно госпитализирована в США

В последние несколько месяцев в жизни 30-летней Эмбер Херд наступила черная полоса. Актрисе пришлось перенести непростой развод и судебные тяжбы, что не могло не сказаться на ее физическом и психическом здоровье. Последние новости заставили поклонников опасаться за жизнь знаменитости.

По информации западных СМИ, Эмбер Херд в срочном порядке была госпитализирована в США. Актриса внезапно почувствовала себя плохо во время церемонии вручения премии Gala after party — 2017, проходившей в Беверли-Хиллз. После того, как ведущий вечера произнес ее фамилию, Эмбер не смогла подняться за наградой и попросила вызвать неотложку. Приз вместо нее в итоге забрала Кара Дельвинь.

Прибывшие на место врачи приняли решение о немедленной госпитализации. По информации источников портала TMZ, Херд страдает от серьезного заболевания, однако о какой именно болезни идет речь, не сообщается.

О состоянии здоровья актрисы уже успел высказаться ее представитель. Он заявил журналистам, что инцидент на премии стал для Херд неожиданностью, но промолчал о диагнозе звезды, отметив только, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше.