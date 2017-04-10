Эмбер Херд экстренно госпитализирована в США

По информации западных СМИ, Эмбер Херд в срочном порядке была госпитализирована в США. Актриса внезапно почувствовала себя плохо во время церемонии вручения премии Gala after party — 2017, проходившей в Беверли-Хиллз. После того, как ведущий вечера произнес ее фамилию, Эмбер не смогла подняться за наградой и попросила вызвать неотложку. Приз вместо нее в итоге забрала Кара Дельвинь.
О состоянии здоровья актрисы уже успел высказаться ее представитель. Он заявил журналистам, что инцидент на премии стал для Херд неожиданностью, но промолчал о диагнозе звезды, отметив только, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше.
Красивая. Очень.
Красивая. Очень.
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