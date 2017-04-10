Не успела интернет-общественность во всех деталях обсудить новый роман 51-летнего Егора Кончаловского с 32-летней Марией Леоновой, как российский режиссер дал новый повод заговорить о себе. По сообщениям российских СМИ, возлюбленная родила ему сына.

1 2 3 ... 15 Егор Кончаловский во второй раз стал отцом

В то время как весь Интернет обсуждает отношения Любови Толкалиной с Борисом Гребенщиковым, Егор Кончаловский наслаждается отцовством.

10 апреля стало известно о том, что знаменитый режиссер во второй раз стал папой. Как сообщает Life.ru, Мария Леонова родила мэтру сына, которого было решено назвать Тимуром. Мальчик появился на свет в одной из элитных столичных клиник.

Для Егора Кончаловского новорожденный малыш стал вторым ребенком. Режиссер также воспитывает дочь Марию, появившуюся на свет в гражданском браке с Любовью Толкалиной. Отношения с новой возлюбленной кинематографист пока официально не зарегистрировал.