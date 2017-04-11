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Святослав Быстров (Стафф), 29 летОдин из самых ярких участников «Каникул в Мексике» — Святослав Быстров, больше известный как Стафф. Парень не только стал автором гимна шоу, но и запомнился как эмоциональный и в то же время рассудительный человек. Его отношения с Анастасией Смирновой были действительно похожи на крепкий союз — поклонники шоу были уверены, что именно эта пара возьмет главный приз. Однако скандальность и эгоизм Насти поставили точку в их отношениях перед самым финалом. Пытаясь удержаться на проекте, Стафф создал дружеский союз с Женей Петровой, но это не помогло ему дойти до конца
Реалити-шоу «Каникулы в Мексике» просуществовало всего два года. В первых двух сезонах обычные парни и девушки со всей России приехали в Мексику, чтобы найти свою любовь и параллельно выиграть денежный приз. В последнем — третьем — сезоне была организована суперигра. Самые яркие участники первых двух сезонов соревновались за главный приз в пять миллионов рублей. Ведущими «Каникул» были Жанна Фриске, Виктория Боня, Алена Водонаева и Таир Мамедов.
слушайте,ну наройте тогда людей из Голода.. это было моё любимое шоу