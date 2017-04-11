Woman.ru продолжает вспоминать ярких участников самых незабываемых шоу на российском телевидении. И если «Дом-2» у многих вызывает противоречивые эмоции, то о «Каникулах в Мексике», несмотря на схожесть замысла, большинство вспоминают с теплотой. Первый сезон стартовал на телеканале MTV в сентябре 2011 года, и спустя три сезона, в 2013 году, проект был официально закрыт. Многие участники шоу с первых минут признавались, что пришли за славой и популярностью. Одни брали талантами, другие — скандальностью и «обнаженкой». У кого из ребят получилось задержаться в шоу-бизнесе, а кому остается только тешить себя воспоминаниями о проекте, вы узнаете из нашего материала.

1 2 3 ... 24 Святослав Быстров (Стафф), 29 лет

Один из самых ярких участников «Каникул в Мексике» — Святослав Быстров, больше известный как Стафф. Парень не только стал автором гимна шоу, но и запомнился как эмоциональный и в то же время рассудительный человек. Его отношения с Анастасией Смирновой были действительно похожи на крепкий союз — поклонники шоу были уверены, что именно эта пара возьмет главный приз. Однако скандальность и эгоизм Насти поставили точку в их отношениях перед самым финалом. Пытаясь удержаться на проекте, Стафф создал дружеский союз с Женей Петровой, но это не помогло ему дойти до конца

Реалити-шоу «Каникулы в Мексике» просуществовало всего два года. В первых двух сезонах обычные парни и девушки со всей России приехали в Мексику, чтобы найти свою любовь и параллельно выиграть денежный приз. В последнем — третьем — сезоне была организована суперигра. Самые яркие участники первых двух сезонов соревновались за главный приз в пять миллионов рублей. Ведущими «Каникул» были Жанна Фриске, Виктория Боня, Алена Водонаева и Таир Мамедов.