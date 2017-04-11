Еще в феврале страна узнала, что создавать отличное настроение и приятную атмосферу Юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017» будут Ксения Собчак и Максим Галкин. Однако имена двух других ведущих были тайной до недавнего времени. На днях организаторы церемонии наконец раскрыли секрет — ими станут телеведущая Лера Кудрявцева и актер Дмитрий Нагиев.

В этом году пройдет 15-ая юбилейная церемония «Премии МУЗ-ТВ», проведут которую не только Ксения Собчак и Максим Галкин, как было объявлено еще в феврале, но и Лера Кудрявцева вместе с Дмитрием Нагиевом.

Для телеведущей Леры Кудрявцевой предстоящая премия станет вдвойне юбилейной. Она появится на сцене «Олимпийского» уже в 10-й раз.

«Мне безумно приятно вот уже который год подряд быть лицом самой лучшей, самой престижной национальной музыкальной Премии телеканала «МУЗ-ТВ». Я очень счастлива, что рядом со мной будут работать такие замечательные и профессиональные ведущие, как Ксения Собчак, Максим Галкин и, конечно же, Дима Нагиев», — комментирует Лера Кудрявцева.

Но и других ведущих также можно смело назвать «ветеранами» красной дорожки «Премии МУЗ-ТВ»: например, для Ксении Собчак церемония 2017 года станет восьмой по счету, а для Максима Галкина — шестой. Дмитрий Нагиев примет участие в шоу во второй раз.

Оригинальные сценические образы, современные декорации и уникальные номера — все самое лучшее в музыкальной индустрии ждет зрителей на Юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017» уже 9 июня в спорткомплексе «Олимпийский».

А 12 апреля страна узнает имена артистов, которые будут бороться за главную награду церемонии — заветные тарелочки «Премии МУЗ-ТВ 2017», а также будет дан старт голосованию академиков Премии и зрительскому голосованию на сайте premia.muz-tv.ru