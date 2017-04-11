В этом году пройдет 15-ая юбилейная церемония «Премии МУЗ-ТВ», проведут которую не только Ксения Собчак и Максим Галкин, как было объявлено еще в феврале, но и Лера Кудрявцева вместе с Дмитрием Нагиевом.
Для телеведущей Леры Кудрявцевой предстоящая премия станет вдвойне юбилейной. Она появится на сцене «Олимпийского» уже в 10-й раз.
Но и других ведущих также можно смело назвать «ветеранами» красной дорожки «Премии МУЗ-ТВ»: например, для Ксении Собчак церемония 2017 года станет восьмой по счету, а для Максима Галкина — шестой. Дмитрий Нагиев примет участие в шоу во второй раз.
Оригинальные сценические образы, современные декорации и уникальные номера — все самое лучшее в музыкальной индустрии ждет зрителей на Юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017» уже 9 июня в спорткомплексе «Олимпийский».
А 12 апреля страна узнает имена артистов, которые будут бороться за главную награду церемонии — заветные тарелочки «Премии МУЗ-ТВ 2017», а также будет дан старт голосованию академиков Премии и зрительскому голосованию на сайте premia.muz-tv.ru