Постоянная тошнота и необычные вкусовые пристрастия — лишь самые безобидные неприятности, которые могут случиться с вами во время беременности. Для многих знаменитостей рождение ребенка превратилось в настоящее испытание, после которого некоторые из них и вовсе зареклись никогда больше не рожать. Кровь, боль, преждевременные роды и беременность, едва не лишившая жизни — все это и не только в нашей подборке.
Когда беременность не в радость: откровенные рассказы звезд об интересном положении
Почти не осталось знаменитостей, которые бы не порадовали поклонников новостями о грядущем пополнении или не выразили бы желание расширить семью. Однако опытные звездные мамочки знают, что беременность — это не только большое счастье, но и некоторые сложности. Мы собрали высказывания звезд, подтверждающие эту точку зрения.
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