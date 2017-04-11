Почти не осталось знаменитостей, которые бы не порадовали поклонников новостями о грядущем пополнении или не выразили бы желание расширить семью. Однако опытные звездные мамочки знают, что беременность — это не только большое счастье, но и некоторые сложности. Мы собрали высказывания звезд, подтверждающие эту точку зрения.

Постоянная тошнота и необычные вкусовые пристрастия — лишь самые безобидные неприятности, которые могут случиться с вами во время беременности. Для многих знаменитостей рождение ребенка превратилось в настоящее испытание, после которого некоторые из них и вовсе зареклись никогда больше не рожать. Кровь, боль, преждевременные роды и беременность, едва не лишившая жизни — все это и не только в нашей подборке.