От капризной московской погоды страдают и обычные люди, и звезды. На днях выяснилось, что особенно серьезно перепады температур и давления повлияли на Юрия Антонова, который был заявлен на участие в сборном концерте «Шансон года», но так и не смог появиться на мероприятии из-за дурного самочувствия.
Выяснилось, что за Антоновым в данный момент ухаживают наемные работники. Судя по всему, певцу очень одиноко в своем доме. В последнее время даже собственные песни не приносят артисту радости. «Покамест ничего не помогает», — честно признался артист в интервью. Напомним, организаторы концерта «Шансон года» ранее заявляли, что у Юрия серьезное воспаление легких. Остается надеяться, что в самое скорое время всенародный певец все же пойдет на поправку.
Выздоровления Мастеру! Песни у него чудесные, мелодичные, человечные, за них огромное спасибо Юрию. "Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней, а мне милей нешумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей."
Я была на его концерте.Настоящий талантище.Выздоравливайте маэстро.Надеюсь в Латвию к нам заглянете ;)
Здоровья, лучшему певцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде с воспалением легких в больнице лежат, не?
"слег". Некрасиво как то заголовок статьи написали по отношению к Юрию Антонову....