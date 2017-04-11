Юрий Антонов уже давно не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. На днях журналисты связались с певцом и выяснили, что его подкосило тяжелое заболевание, из-за которого он не смог посетить концерт «Шансон года».

1 2 3 4 5 6 7 Юрий Антонов признался, что серьезно болен

От капризной московской погоды страдают и обычные люди, и звезды. На днях выяснилось, что особенно серьезно перепады температур и давления повлияли на Юрия Антонова, который был заявлен на участие в сборном концерте «Шансон года», но так и не смог появиться на мероприятии из-за дурного самочувствия.

Журналисты портала Woman’s Day связались с артистом и выяснили, как он сейчас себя чувствует. «У меня высокое давление и бронхит», — осипшим голосом сообщил Юрий, сильно кашляя.

Выяснилось, что за Антоновым в данный момент ухаживают наемные работники. Судя по всему, певцу очень одиноко в своем доме. В последнее время даже собственные песни не приносят артисту радости. «Покамест ничего не помогает», — честно признался артист в интервью. Напомним, организаторы концерта «Шансон года» ранее заявляли, что у Юрия серьезное воспаление легких. Остается надеяться, что в самое скорое время всенародный певец все же пойдет на поправку.