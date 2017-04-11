После развода с Анджелиной Джоли с кем только не приписывали романы 53-летнему Брэду Питту. Поклонники актера просто не могут поверить в то, что голливудский красавчик может так долго оставаться один. На этот раз общественность заподозрила Питта в интрижке с одной известной актрисой.

1 2 3 ... 15 Брэда Питта заподозрили во флирте со знаменитой актрисой

За последние несколько месяцев в списке звездных «любовниц» Брэда Питта успели побывать Марион Котийяр, Кейт Хадсон и Марго Робби. Однако каждый раз слухи утихали, так и не найдя подтверждения. Совсем недавно в полку гипотетических возлюбленных актера вновь прибыло. На этот раз его заподозрили во флирте с Сиенной Миллер.

Разговоры о том, что звезд связывает нечто большее, чем просто дружба, проявились после премьеры фильма «Затерянный город Z». По словам источников издания Page Six, Брэд и Сиенна весь вечер наслаждались обществом друг друга и вели себя как влюбленная пара, спровоцировав слухи о романе.

«Они были в восторге друг от друга и проговорили почти всю ночь, — передают журналисты слова инсайдера. — После общения с ней Питт выглядел воодушевленным. За ним давно такого не замечали».

Напомним, что в сентябре прошлого года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, сославшись на «непреодолимые разногласия в вопросах воспитания детей». Сейчас актерам удалось достичь определенных договоренностей в юридических вопросах.