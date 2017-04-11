За последние несколько месяцев в списке звездных «любовниц» Брэда Питта успели побывать Марион Котийяр, Кейт Хадсон и Марго Робби. Однако каждый раз слухи утихали, так и не найдя подтверждения. Совсем недавно в полку гипотетических возлюбленных актера вновь прибыло. На этот раз его заподозрили во флирте с Сиенной Миллер.
«Они были в восторге друг от друга и проговорили почти всю ночь, — передают журналисты слова инсайдера. — После общения с ней Питт выглядел воодушевленным. За ним давно такого не замечали».
Напомним, что в сентябре прошлого года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, сославшись на «непреодолимые разногласия в вопросах воспитания детей». Сейчас актерам удалось достичь определенных договоренностей в юридических вопросах.
Ой, Брэдушка, не надо, там ещё никто надолго не задерживался.
А по сути ему никто не нужен, наслаждается, тк. вырвался.