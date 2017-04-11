Ксению Собчак обвинили в завышенных требованиях к организаторам «Премии МУЗ-ТВ». Поводом для обсуждения стал райдер телеведущей, который она предоставила руководству телеканала. Ксения предусмотрела все детали вплоть до температуры воздуха и цвета мебели в гримерке, что вызвало недоумение у сотрудников «МУЗа».
Питаться теледива планирует белой рыбой, роллом с хумусом, салатом с киноа, свежими фруктами и безглютеиновым хлебом. Температура в гримерке все это время должна поддерживаться на уровне 19,5 градусов Цельсия, а влажность воздуха не превышать 50%.
По информации издания, все это обойдется МУЗ-ТВ в 250 тысяч рублей. В настоящее время телекагнал ведет переговоры с представителями Собчак о сокращении списка требований.
А Зачем ей райдер? Ее кто то зачем то приглашает?
Всегда знала, что она будет хорошей, ответственной мамой. Включила в райдер детскую комнату и требования вплоть до температуры. Хорошо, что может себе позволить. Вот так и нужно рожать в 35, состоявшаяся, мудрая, ответственная личность.
А Зачем ей райдер? Ее кто то зачем то приглашает?
Зачем она там нужна, пригласите какую нибудь красивую журналистку. Желательно с чувством юмора.
Какой хумус еще? Свинины побольше и клизму от дурного нрава. С каких это пор питерские 100% влажности превратились 50% израильских? Дешевле ее на выдуманную историческую родину отправить. В один конец.
Только из за нее и не смотрим "премию муз тв. "
Ладно с ксюшадью тут понятно ,зазвездилась. Но кто смотрит это ***** шоу Музтв с лолитами киркоровыми и прочими гомосексуалистами?
Всегда знала, что она будет хорошей, ответственной мамой. Включила в райдер детскую комнату и требования вплоть до температуры. Хорошо, что может себе позволить. Вот так и нужно рожать в 35, состоявшаяся, мудрая, ответственная личность.
го в ношоу
Ведут переговоры о сокращении списка, хаха. Вот как идет распил государственных денег. Прокуроры, ау!