Ксения Собчак является бессменной ведущей ежегодной «Премии МУЗ-ТВ» уже на протяжении нескольких лет. Руководство музыкального канала считает 35-летнюю журналистку идеальной кандидатурой на роль хозяйки музыкального праздника. Однако в этом году присутствие звезды на премии обойдется особенно дорого.

1 2 3 ... 15 Ксения Собчак удивила руководство телеканала МУЗ-ТВ своим райдером

Ксению Собчак обвинили в завышенных требованиях к организаторам «Премии МУЗ-ТВ». Поводом для обсуждения стал райдер телеведущей, который она предоставила руководству телеканала. Ксения предусмотрела все детали вплоть до температуры воздуха и цвета мебели в гримерке, что вызвало недоумение у сотрудников «МУЗа».

Как сообщает Life.ru, в списке запросов Ксении Анатольевны детская комната со всем необходимым, площадью не менее 30 квадратных метров, стол для гримеров (обязательно белого цвета) с большим зеркалом и дополнительным креслом для отдыха, а также еда из лучших ресторанов Москвы, приготовленная по особым технологиям.

Питаться теледива планирует белой рыбой, роллом с хумусом, салатом с киноа, свежими фруктами и безглютеиновым хлебом. Температура в гримерке все это время должна поддерживаться на уровне 19,5 градусов Цельсия, а влажность воздуха не превышать 50%.

По информации издания, все это обойдется МУЗ-ТВ в 250 тысяч рублей. В настоящее время телекагнал ведет переговоры с представителями Собчак о сокращении списка требований.